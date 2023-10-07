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Haberler Galeri İsrail savaş ilan etti: ABD’li muhabirden ‘kıyamet’ sözleri! İsrailliler akın akın kaçıyor
Giriş Tarihi: 07.10.2023 13:00 Güncelleme Tarihi: 07.10.2023 13:05

İsrail savaş ilan etti: ABD’li muhabirden ‘kıyamet’ sözleri! İsrailliler akın akın kaçıyor

Son dakika haberleri: İsrail'in işgaline yönelik Hamas'ın başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonu sonrası çatışmaların şiddeti giderek artıyor. İsrail halkına seslenen Başbakan Binyamin Netanyahu, "Savaştayız, kazanacağız. Düşman benzeri görülmemiş bir bedel ödeyecek" ifadelerini kullandı. İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırı başlatırken Hamas'ın karşı atakları gelmeye devam ediyor. Şiddetlenen çatışmaları bölgeden canlı aktaran ABD'li muhabirin görüntüleri dünya gündemine oturdu. Hamas'ın baskınları sonra ülkeden kaçmaya başlayan İsraillilerin görüntüleri büyük yankı uyandırdı.

AJANSLAR
İsrail savaş ilan etti: ABD’li muhabirden ‘kıyamet’ sözleri! İsrailliler akın akın kaçıyor

Son dakika haberleri: Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından Gazze Şeridi çevresindeki İsrail bölgelerine başlatılan saldırının ardından İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurdu.

İsrail savaş ilan etti: ABD’li muhabirden ‘kıyamet’ sözleri! İsrailliler akın akın kaçıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın başlattığı "Aksa Tufanı" saldırısıyla ilgili, "Bu bir operasyon veya karşılıklı saldırı değil, savaş" dedi. İsrail vatandaşlarını uyaran Netanyahu, "İsrail vatandaşları savaştayız. Bu bir operasyon veya karşılıklı saldırı değil, savaş. Hamas sabah saatlerinden itibaren İsrail vatandaşlarına karşı kanlı bir sürpriz saldırı başlattı. Sabah saatlerinden itibaren bunun içindeyiz." ifadelerini kullandı.

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İsrail savaş ilan etti: ABD’li muhabirden ‘kıyamet’ sözleri! İsrailliler akın akın kaçıyor

Gazze'den atılan roketler nedeniyle Kudüs'te saldırı uyarı sirenleri çalarken İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe'den ateşlenen füzeler nedeniyle Kudüs semalarında patlama sesleri duyuldu.

İsrail savaş ilan etti: ABD’li muhabirden ‘kıyamet’ sözleri! İsrailliler akın akın kaçıyor

Ateş altında kalan İsrail'de yaşanan kaos görüntüleri ise sosyal medyanın gündemine oturdu. İsrail'in resmi olarak savaş ilan etmesinin ardından Hamas'ın baskını sonrası İsraililer havalimanlarına akın ederken, çatışmaların yaşandığı noktalarda bulunan İsrailli sivillerin kaçış görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

İsrail savaş ilan etti: ABD’li muhabirden ‘kıyamet’ sözleri! İsrailliler akın akın kaçıyor

Sınır şeridinde bulunan İsrailliler, roketlerin fırlatılmasının ardından akın akın bölgeden kaçarken görüntülendi.

İsrail 'kıyamet'i yaşıyor! Savaştan kaçan İsraillilerin görüntüleri kameralarda | Video

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