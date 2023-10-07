İsrail savaş ilan etti: ABD’li muhabirden ‘kıyamet’ sözleri! İsrailliler akın akın kaçıyor

Son dakika haberleri: İsrail'in işgaline yönelik Hamas'ın başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonu sonrası çatışmaların şiddeti giderek artıyor. İsrail halkına seslenen Başbakan Binyamin Netanyahu, "Savaştayız, kazanacağız. Düşman benzeri görülmemiş bir bedel ödeyecek" ifadelerini kullandı. İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırı başlatırken Hamas'ın karşı atakları gelmeye devam ediyor. Şiddetlenen çatışmaları bölgeden canlı aktaran ABD'li muhabirin görüntüleri dünya gündemine oturdu. Hamas'ın baskınları sonra ülkeden kaçmaya başlayan İsraillilerin görüntüleri büyük yankı uyandırdı.