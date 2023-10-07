İsrail savaş ilan etti: ABD’li muhabirden ‘kıyamet’ sözleri! İsrailliler akın akın kaçıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın başlattığı "Aksa Tufanı" saldırısıyla ilgili, "Bu bir operasyon veya karşılıklı saldırı değil, savaş" dedi. İsrail vatandaşlarını uyaran Netanyahu, "İsrail vatandaşları savaştayız. Bu bir operasyon veya karşılıklı saldırı değil, savaş. Hamas sabah saatlerinden itibaren İsrail vatandaşlarına karşı kanlı bir sürpriz saldırı başlattı. Sabah saatlerinden itibaren bunun içindeyiz." ifadelerini kullandı.