İsrail ‘kıyamet’i yaşıyor! Savaştan kaçan İsraillilerin görüntüleri kameralarda | Video
İsrail’in işgaline yönelik Hamas'ın başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonu sonrası çatışmaların şiddeti giderek artıyor. İsrail’in resmi oalrak savaş ilan etmesinin ardından Hamas’ın baskını sonrası İsrailliler havalimanlarına akın ederken, çatışmaların yaşandığı noktalarda bulunan İsrailli sivillerin kaçış görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu.
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