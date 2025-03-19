İsrail ve ABD iki koldan saldırıyor! Evler ateşe verildi: Bütün gücümüzle saldıracağız!

BÖLGE GECE BOYUNCA VURULDU

İsrail'in saldırıları gece boyunca devam etti. İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine dün geceden bu yana düzenlediği saldırılarda 12 Filistinli hayatını kaybetti.Filistin Kızılayı, işgal ordusuna ait bir insansız hava aracının Han Yunus'un güneybatısındaki Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş kişilerin kaldığı bir çadırı hedef alması sonucu iki kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin ise yaralandığını bildirdi.