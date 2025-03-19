Giriş Tarihi: 19.03.2025 10:21
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025
10:24
İsrail ve ABD iki koldan saldırıyor! Evler ateşe verildi: Bütün gücümüzle saldıracağız!
Son dakika haberleri: İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze'ye yeni bir saldırı dalgası başlatmasının ardında Orta Doğu'da saldırılar yeniden şiddetlendi. Gazze katliamında ölü sayısı yükselirken saldırılara onay verdiğini açıklayan ABD, diğer taraftan Yemen'e hava saldırısı gerçekleştirdi. Katliam emri veren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Gazze saldırıları yeni açıklamada bulundu. İşte Gazze'de tüm gelişmeler…