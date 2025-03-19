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Haberler Galeri İsrail ve ABD iki koldan saldırıyor! Evler ateşe verildi: Bütün gücümüzle saldıracağız!
Giriş Tarihi: 19.03.2025 10:21 Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 10:24

İsrail ve ABD iki koldan saldırıyor! Evler ateşe verildi: Bütün gücümüzle saldıracağız!

Son dakika haberleri: İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze'ye yeni bir saldırı dalgası başlatmasının ardında Orta Doğu'da saldırılar yeniden şiddetlendi. Gazze katliamında ölü sayısı yükselirken saldırılara onay verdiğini açıklayan ABD, diğer taraftan Yemen'e hava saldırısı gerçekleştirdi. Katliam emri veren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Gazze saldırıları yeni açıklamada bulundu. İşte Gazze'de tüm gelişmeler…

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İsrail ve ABD iki koldan saldırıyor! Evler ateşe verildi: Bütün gücümüzle saldıracağız!

Son dakika haberleri: İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından dün sabah saatlerinde şiddetli saldırılarına yeniden başladı. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 18 Mart sabahı düzenlediği hava saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 400 kişi hayatını kaybetti, 500'ün üzerinde Filistinli yaralandı.

İsrail ve ABD iki koldan saldırıyor! Evler ateşe verildi: Bütün gücümüzle saldıracağız!

İsrail ordusu, siyasi kademenin talimatları doğrultusunda Gazze'ye geniş çaplı saldırıların yeniden başlatıldığını duyurdu. İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla başlatıldığı ifade edildi. Ateşkesi bozan İsrail, Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

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İsrail ve ABD iki koldan saldırıyor! Evler ateşe verildi: Bütün gücümüzle saldıracağız!

BÖLGE GECE BOYUNCA VURULDU

İsrail'in saldırıları gece boyunca devam etti. İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine dün geceden bu yana düzenlediği saldırılarda 12 Filistinli hayatını kaybetti.Filistin Kızılayı, işgal ordusuna ait bir insansız hava aracının Han Yunus'un güneybatısındaki Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş kişilerin kaldığı bir çadırı hedef alması sonucu iki kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

İsrail ve ABD iki koldan saldırıyor! Evler ateşe verildi: Bütün gücümüzle saldıracağız!

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail'in, Han Yunus'un kuzeyinde yerinden edilmiş kişilerin kaldığı çadırları hedef alan saldırılarında biri çocuk 6 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Öte yandan Batı Şeria'nın güneyinde yer alan Beytüllahim'in güneyindeki Curet eş-Şem'a köyüne baskın düzenlediği belirtildi.

İsrail ve ABD iki koldan saldırıyor! Evler ateşe verildi: Bütün gücümüzle saldıracağız!

EVLER ATEŞE VERİLDİ

Haberde, İsrail güçlerinin akşam ve yatsı namazından sonra camiden çıkan cemaate yönelik göz yaşartıcı gaz ve ses bombası atması sonucu çok sayıda kişinin gazdan etkilendiği belirtildi. WAFA'nın haberinde, İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampına yönelik sürdürdüğü saldırıları sırasında ise kampta Filistinlilere ait bazı evleri ateşe verdiği ifade edildi.