İsrail’in kamp katliamında şoke eden detaylar! Katiller ordusu reddetti, CNN yayınladı…

İkinci neden ise sivil halkın yardım götürenlere olan güvenini yok etmesidir. Bu da yine insani yardım çalışanlarını ve sağlık çalışanlarını risk altına sokmaktadır. Bu eylemler, Gazze'de yaşayan insanların çaresizce yardıma ihtiyaç duyduğu, akut gıda güvensizliğinden muzdarip olduğu ve kıtlık endişesinin devam ettiği bir zamanda gerçekleşmektedir."