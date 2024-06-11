Video Dünya İsrail’in kamp katliamında şoke eden detaylar! Katiller ordusu reddetti, CNN yayınladı | Video
İsrail’in kamp katliamında şoke eden detaylar! Katiller ordusu reddetti, CNN yayınladı | Video

İsrail’in kamp katliamında şoke eden detaylar! Katiller ordusu reddetti, CNN yayınladı | Video

11.06.2024 | 10:23

İsrail ordusu, ateşkes planının hayata geçmesi beklenirken büyük bir katliama daha imza attı. 8 Haziran’da Gazze’deki Nusayrat mülteci kampına düzenlediği baskında çoğu yine çocuk ve kadın olmak üzere 274 Gazzeli sivili vahşice katleden İsrail baskının arkasındaki gerçekler gün yüzüne çıktı. Sözde rehine kurtarma operasyonu yürüten İsrail ordusunun bölgeye nasıl sızdığını CNN yeni görüntülerle gündeme taşıdı.

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Filistin Kızılayı, İsrail askerlerinin 8 Haziran'da Nusayrat kampına düzenlediği, 274 Gazzeli sivilin hayatını kaybettiği rehine kurtarma operasyonunda, bölgeye insani yardım kamyonuyla sızdıklarını açıkladı. Örgüt, İsrail'in bu eyleminin insani yardım kuruluşlarına güveni azaltacağını ve çalışanlarının güvenliğini tehlikeye atacağını belirtti.
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