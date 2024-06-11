İsrail’in kamp katliamında şoke eden detaylar! Katiller ordusu reddetti, CNN yayınladı | Video

İsrail ordusu, ateşkes planının hayata geçmesi beklenirken büyük bir katliama daha imza attı. 8 Haziran’da Gazze’deki Nusayrat mülteci kampına düzenlediği baskında çoğu yine çocuk ve kadın olmak üzere 274 Gazzeli sivili vahşice katleden İsrail baskının arkasındaki gerçekler gün yüzüne çıktı. Sözde rehine kurtarma operasyonu yürüten İsrail ordusunun bölgeye nasıl sızdığını CNN yeni görüntülerle gündeme taşıdı.