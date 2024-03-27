Giriş Tarihi: 27.03.2024 13:05
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024
13:34
İsrailli vekil Almogh Cohen nefret kustu: Filistinlileri öldürmek için en iyi zaman!
İsrail, 7 Ekim'den bu yana Filistin'e ölüm olup yağdı. Havadan ve karadan düzenlediği saldırılarda 30 binden fazla sivili hayattan kopardı. İsrailli aşırı sağcı vekil Almogh Cohen ise katıldığı canlı yayında alçak ifadeler kullandı. Filistinlilere saldırmak için en uygun zamanın Ramazan ayı olduğunu söyleyen Cohen'in sözleri İsrail katliamının kanıtıydı: Çünkü onlar zayıf ve güçsüzler. Onlara merhamet etmiyorum!