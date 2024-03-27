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Haberler Galeri İsrailli vekil Almogh Cohen nefret kustu: Filistinlileri öldürmek için en iyi zaman!
Giriş Tarihi: 27.03.2024 13:05 Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 13:34

İsrailli vekil Almogh Cohen nefret kustu: Filistinlileri öldürmek için en iyi zaman!

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Filistin'e ölüm olup yağdı. Havadan ve karadan düzenlediği saldırılarda 30 binden fazla sivili hayattan kopardı. İsrailli aşırı sağcı vekil Almogh Cohen ise katıldığı canlı yayında alçak ifadeler kullandı. Filistinlilere saldırmak için en uygun zamanın Ramazan ayı olduğunu söyleyen Cohen'in sözleri İsrail katliamının kanıtıydı: Çünkü onlar zayıf ve güçsüzler. Onlara merhamet etmiyorum!

İsrailli vekil Almogh Cohen nefret kustu: Filistinlileri öldürmek için en iyi zaman!

Katil İsrail devlet 7 Ekim'den bu yana Filistin halkına ölüm yağdırdı. Beş aydır havadan ve karadan düzenlenen saldırılarda 30 binden fazla sivilin hayatını kaybettiği açıklandı. Dünya, katliama sessiz kalırken katil Başbakan Netanyahu'ya destek mesajları yağdı.

İsrailli vekil Almogh Cohen nefret kustu: Filistinlileri öldürmek için en iyi zaman!

ABD ve AB'li ülkeler, peş peşe katil İsrail'e destek açıklamaları yaptı, sırf Müslüman oldukları için Filistinli çocuk ve kadınların ölümüne gözlerini kapadı. Ramazan ayında da saldırılarını sürdüren İsrail, ateşkes çağrılarına aldırmadı.

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İsrailli vekil Almogh Cohen nefret kustu: Filistinlileri öldürmek için en iyi zaman!

İsrailli aşırı sağcı milletvekili Almogh Cohen ise katıldığı canlı yayında alçak ifadeler kullandı.

İsrailli vekil Almogh Cohen nefret kustu: "Öldürmek için en iyi zaman!" | Video

İsrailli vekil Almogh Cohen nefret kustu: Filistinlileri öldürmek için en iyi zaman!

Filistinlilere saldırmak için en uygun zamanın Ramazan ayı olduğunu söyleyen Cohen, "Filistinliler oruçlu yorgun en ufak güçleri bile yok. Onların kemiklerini kırmalıyız. Kardeşlerimizi rehin aldılar.

İsrailli vekil Almogh Cohen nefret kustu: Filistinlileri öldürmek için en iyi zaman!

Bizde bekliyoruz çünkü ramazanda oruç tutuyorlar ne kadar saçma! Ramazan onları öldürmek için en iyi aydır. Çünkü onlar zayıf ve güçsüzler. Onlara merhamet etmiyorum. Netanyahu harekete geç ve Filistinlileri öldür, öldür onları" ifadelerini kullandı.

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