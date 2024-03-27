İsrailli vekil Almogh Cohen nefret kustu: Filistinlileri öldürmek için en iyi zaman!

Bizde bekliyoruz çünkü ramazanda oruç tutuyorlar ne kadar saçma! Ramazan onları öldürmek için en iyi aydır. Çünkü onlar zayıf ve güçsüzler. Onlara merhamet etmiyorum. Netanyahu harekete geç ve Filistinlileri öldür, öldür onları" ifadelerini kullandı.