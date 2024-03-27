İsrailli vekil Almogh Cohen nefret kustu: "Öldürmek için en iyi zaman!" | Video
İsrail, 7 Ekim’den bu yana Filistin’e ölüm olup yağdı. Havadan ve karadan düzenlediği saldırılarda 30 binden fazla sivili hayattan kopardı. İsrailli aşırı sağcı vekil Almogh Cohen ise katıldığı canlı yayında alçak ifadeler kullandı. Filistinlilere saldırmak için en uygun zamanın Ramazan ayı olduğunu söyleyen Cohen’in sözleri İsrail katliamının kanıtıydı: Çünkü onlar zayıf ve güçsüzler. Onlara merhamet etmiyorum!
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