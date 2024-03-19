İşte ‘yeni’ Kate Middleton! İngiliz basını servis etti: O detay dikkatlerden kaçmadı!

2019 yılından bu yana ara ara gündeme gelen bu iddia, bu kez çok daha kuvvetli bir şekilde konuşulmaya başlandı.

William'ın yasak ilişkisi canına tak eden Kate'in Kraliyet'e resti çektiği, intihar girişimde bulunduğu, depresyon nedeniyle bulimia hastası olup iskelete döndüğü, hatta akıl hastanesinde bulunduğu söylendi.