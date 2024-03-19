Giriş Tarihi: 19.03.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024
12:03
İşte ‘yeni’ Kate Middleton! İngiliz basını servis etti: O detay dikkatlerden kaçmadı!
Yokluğu 3 aya yakın bir süredir dünyayı meşgul eden, Galler Prensesi Kate Middleton sonunda "ortaya çıktı". Hakkında konuşulan sayısız teoriye rağmen 85 gündür tek bir kare fotoğraf yayınlamayan İngiliz Kraliyet Ailesi üyesinin cumartesi günü kaydedilen videosu gece saatlerinde servis edildi. Ancak Prens William'ın yasak aşkından şiddet iddialarına kadar ortaya atılan sayısız teoriyi bastırması beklenen bu video kafaları daha da çok karıştırdı. Üstelik William'ın sevgilisi olduğu söylenen Lady Rose Hanbury, videonun yayınlanmasıyla eş zamanlı olarak sessizliğini bozdu. İşte olay videoda dikkatlerden kaçmayan detaylar…