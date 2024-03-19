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Haberler Galeri İşte ‘yeni’ Kate Middleton! İngiliz basını servis etti: O detay dikkatlerden kaçmadı!
Giriş Tarihi: 19.03.2024 11:10 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 12:03

İşte ‘yeni’ Kate Middleton! İngiliz basını servis etti: O detay dikkatlerden kaçmadı!

Yokluğu 3 aya yakın bir süredir dünyayı meşgul eden, Galler Prensesi Kate Middleton sonunda "ortaya çıktı". Hakkında konuşulan sayısız teoriye rağmen 85 gündür tek bir kare fotoğraf yayınlamayan İngiliz Kraliyet Ailesi üyesinin cumartesi günü kaydedilen videosu gece saatlerinde servis edildi. Ancak Prens William'ın yasak aşkından şiddet iddialarına kadar ortaya atılan sayısız teoriyi bastırması beklenen bu video kafaları daha da çok karıştırdı. Üstelik William'ın sevgilisi olduğu söylenen Lady Rose Hanbury, videonun yayınlanmasıyla eş zamanlı olarak sessizliğini bozdu. İşte olay videoda dikkatlerden kaçmayan detaylar…

CANSU KÜFELİ
İşte ‘yeni’ Kate Middleton! İngiliz basını servis etti: O detay dikkatlerden kaçmadı!

İngiliz Kraliyet Ailesi, Prenses Diana'nın ölümünden bu yana en büyük skandalla sarsılıyor. Tahtın varisi Prens William'ın eşi, sıradaki Kraliçe olarak lanse edilen Galler Prensesi Kate Middleton, 28 Aralık'ta evinden gece yarısı ambulansla alınmış ve o günden bu yana bir daha görülmemişti.

İşte ‘yeni’ Kate Middleton! İngiliz basını servis etti: O detay dikkatlerden kaçmadı!

Kraliyet Ailesi, Kate'in "rahatsızlandığını" ve karnından operasyon geçirdiğini, en kısa sürede iyileşip görevine döneceğini söylemiş olsa da Kate'ten hiçbir resmi haber alınamamıştı. Eşi ve çocuklarının Kate'in hastanede olduğu söylenen süre boyunca ziyaret ederken görülmemesi, dudak uçuklatan komplo teorilerini de beraberinde getirmişti.

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İşte ‘yeni’ Kate Middleton! İngiliz basını servis etti: O detay dikkatlerden kaçmadı!

AYLARDIR KONUŞULUYOR

İddialara göre Kraliyet'le yakın ilişkiler içinde olan Thomas Kingston ile yasak bir birlikteliği bulunan Kate Middleton, Prens William'la büyük bir tartışma yaşadı. Kıskançlık krizine kapıldığı söylenen William'ın Kate'e şiddet uyguladığı, hatta bunun Kate'in ölümüne ya da ağır yaralanmasına neden olduğu teorileri de peşi sıra geldi.

İşte ‘yeni’ Kate Middleton! İngiliz basını servis etti: O detay dikkatlerden kaçmadı!

Derken önceki yıllarda da gündeme gelen "yasak aşk" ifşası geldi. Buna göre Prens William, uzun süredir Lady Rose Hanbury ile bir yasak ilişki yaşıyordu.

İşte ‘yeni’ Kate Middleton! İngiliz basını servis etti: O detay dikkatlerden kaçmadı!

2019 yılından bu yana ara ara gündeme gelen bu iddia, bu kez çok daha kuvvetli bir şekilde konuşulmaya başlandı.

William'ın yasak ilişkisi canına tak eden Kate'in Kraliyet'e resti çektiği, intihar girişimde bulunduğu, depresyon nedeniyle bulimia hastası olup iskelete döndüğü, hatta akıl hastanesinde bulunduğu söylendi.

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