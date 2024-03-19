Kayıp prenses Kate Middleton ortaya çıktı! "Dublör" yorumları gecikmedi | Video
Uzun zamandır ortalarda gözükmeyen, hatta hakkında "Öldü" yorumları yapılan Galler Prensesi Kate Middleton'ın görüntüleri servis edildi. Hafta sonu eşi Prens William ile bir çiftlik dükkanını ziyaret ederken görülen Kate Middleton'ın, "mutlu, sağlıklı ve rahat" göründüğü belirtildi. Prenses ocak ayında geçirdiği ameliyattan sonra gizemli şekilde ortadan kaybolmuştu. Görüntüleri izleyenler, "Bu, Prenses değil! Onun dublörü!" yorumlarında bulundu.
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