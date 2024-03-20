Kate Middleton gizeminde yeni gelişmeler! Prenses’in dublörü konuştu: Pedofili skandalı örtbas mı edilecek?

BİTMEK BİLMEYEN TEORİLER…

İddialara göre Kraliyet'le yakın ilişkiler içinde olan Thomas Kingston ile yasak bir birlikteliği bulunan Kate Middleton, Prens William'la büyük bir tartışma yaşadı. Kıskançlık krizine kapıldığı söylenen William'ın Kate'e şiddet uyguladığı, hatta bunun Kate'in ölümüne ya da ağır yaralanmasına neden olduğu teorileri de peşi sıra geldi.