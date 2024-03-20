Giriş Tarihi: 20.03.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
12:09
Kate Middleton gizeminde yeni gelişmeler! Prenses’in dublörü konuştu: Pedofili skandalı örtbas mı edilecek?
İngiliz Kraliyet Ailesi'nde yaşanan gizem hala tam olarak aydınlanmış değil. Yokluğu 3 aya yakın bir süre boyunca dünyayı meşgul eden Galler Prensesi Kate Middleton'ın yeni görüntüleri servis edilse de milyonlar, videodaki kişinin o olduğuna ikna olmadı. Tartışmalı görüntüler okları, Kate Middleton'ın dublörü Heidi Agan'a yöneltti. Kritik iki isimden açıklamalar peş peşe gelirken, Kraliyet Ailesi içindeki ismin pedofili skandalı ile ilgili bir gelişme yaşanması, Kate Middleton'ın kaybolmasının ardındaki bir başka iddiayı gündeme getirdi. İşte Kate Middleton vakasında yeni gelişmeler…