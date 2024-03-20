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Giriş Tarihi: 20.03.2024 12:00 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 12:09

Kate Middleton gizeminde yeni gelişmeler! Prenses’in dublörü konuştu: Pedofili skandalı örtbas mı edilecek?

İngiliz Kraliyet Ailesi'nde yaşanan gizem hala tam olarak aydınlanmış değil. Yokluğu 3 aya yakın bir süre boyunca dünyayı meşgul eden Galler Prensesi Kate Middleton'ın yeni görüntüleri servis edilse de milyonlar, videodaki kişinin o olduğuna ikna olmadı. Tartışmalı görüntüler okları, Kate Middleton'ın dublörü Heidi Agan'a yöneltti. Kritik iki isimden açıklamalar peş peşe gelirken, Kraliyet Ailesi içindeki ismin pedofili skandalı ile ilgili bir gelişme yaşanması, Kate Middleton'ın kaybolmasının ardındaki bir başka iddiayı gündeme getirdi. İşte Kate Middleton vakasında yeni gelişmeler…

CANSU KÜFELİ
Kate Middleton gizeminde yeni gelişmeler! Prenses’in dublörü konuştu: Pedofili skandalı örtbas mı edilecek?

Son yılların en büyük gizemi, İngiliz Kraliyet Ailesi'nde yaşanıyor. Kraliyet Ailesi'nin en sevilen ismi, Prens William'ın eşi Galler Prensesi Kate Middleton, Aralık ayında apar topar hastaneye kaldırıldıktan sonra sırra kadem bastı. Kraliyet, 13 yıldır ne olursa olsun Kraliyet'in yanındaki duruşuyla bilinen Kate Middleton'ın karın bölgesinden bir operasyon geçirdiğini ve iyileşme sürecinin ardından görevine döneceğini açıklasa da Kate'ten 3 aya yakın bir zaman boyunca hiçbir haber gelmemesi komplo teorilerini de beraberinde getirdi.

Kate Middleton gizeminde yeni gelişmeler! Prenses’in dublörü konuştu: Pedofili skandalı örtbas mı edilecek?

BİTMEK BİLMEYEN TEORİLER…

İddialara göre Kraliyet'le yakın ilişkiler içinde olan Thomas Kingston ile yasak bir birlikteliği bulunan Kate Middleton, Prens William'la büyük bir tartışma yaşadı. Kıskançlık krizine kapıldığı söylenen William'ın Kate'e şiddet uyguladığı, hatta bunun Kate'in ölümüne ya da ağır yaralanmasına neden olduğu teorileri de peşi sıra geldi.

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Kate Middleton gizeminde yeni gelişmeler! Prenses’in dublörü konuştu: Pedofili skandalı örtbas mı edilecek?

Derken önceki yıllarda da gündeme gelen "yasak aşk" ifşası geldi. Buna göre Prens William, uzun süredir Lady Rose Hanbury ile bir yasak ilişki yaşıyordu. William'ın yasak ilişkisi canına tak eden Kate'in Kraliyet'e resti çektiği, intihar girişimde bulunduğu, depresyon nedeniyle bulimia hastası olup iskelete döndüğü, hatta akıl hastanesinde bulunduğu söylendi.

Kate Middleton gizeminde yeni gelişmeler! Prenses’in dublörü konuştu: Pedofili skandalı örtbas mı edilecek?

Kate'in hesabından yayınlanan bir fotoğrafın tamamen sahte olduğunun ortaya çıkması ise bardağı taşıran son nokta oldu. Üzerinde yeterince çalışılmamış olduğu belli olan kurgu fotoğrafın yayınlanmasına her detayı ustalıkla inceleyen Kraliyet'in nasıl izin verdiği merak konusu oldu.

Kate Middleton gizeminde yeni gelişmeler! Prenses’in dublörü konuştu: Pedofili skandalı örtbas mı edilecek?

VİDEO OLAY YARATMIŞTI

Kraliyet'in Kate'in yokluğunu gündemde tutmaya çalışma çabasının bir ürünü olarak görülen sahte fotoğraf krizinin ardından dünya gündemine bomba gibi düşen bir video olayı patlak verdi.

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