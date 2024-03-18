Kate Middleton ‘ortaya çıktı’! İngiliz basınında şüphe uyandıran sözler… Saray sessizliğini bozuyor!

Kıskançlık krizine kapıldığı söylenen William'ın Kate'e şiddet uyguladığı, hatta bunun Kate'in ölümüne ya da ağır yaralanmasına neden olduğu teorileri de peşi sıra geldi.

Cinayet ve şiddet ile ilgili teorilere ilişkin saraydan herhangi bir açıklama gelmedi.