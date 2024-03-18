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Haberler Galeri Kate Middleton ‘ortaya çıktı’! İngiliz basınında şüphe uyandıran sözler… Saray sessizliğini bozuyor!
Giriş Tarihi: 18.03.2024 12:59 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 13:07

Kate Middleton ‘ortaya çıktı’! İngiliz basınında şüphe uyandıran sözler… Saray sessizliğini bozuyor!

84 gündür kayıp olan Galler Prensesi Kate Middleton'ın yokluğu tüm dünyayı karıştırdı. İngiliz Kraliyet Ailesi'ne bağlılığı ve 13 yıldır ne olursa olsun Kraliyet'in yanındaki duruşuyla bilinen Kate Middleton'ın sırra kadem basmasının ardından açılan Pandora'nın Kutusu'ndan çıkanlara her geçen gün yenisi ekleniyor. Kate kriziyle başa çıkamayan Kraliyet'ten beklenen açıklamanın yanı sıra İngiliz basınından gelen son dakika haberleri dudak uçuklattı.

CANSU KÜFELİ
Kate Middleton ‘ortaya çıktı’! İngiliz basınında şüphe uyandıran sözler… Saray sessizliğini bozuyor!

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin sevilen üyesi, tahta en yakın isim Prens William'ın eşi Galler Prensesi Kate Middleton, 84 gündür kayıp. 13 yıldır resmi olarak Kraliyet'in bir üyesi olan Kate Middleton, yıllardır tüm skandallara ve dedikodulara karşın İngiliz Kraliyet Ailesi'ne bağlılığını göstermişken, 3 aya yakın zamandır hiçbir şekilde ortaya çıkmaması dünya çapında bir krizi de beraberinde getirdi.

Kate Middleton ‘ortaya çıktı’! İngiliz basınında şüphe uyandıran sözler… Saray sessizliğini bozuyor!

MADDE MADDE KATE GİZEMİ

28 Aralık'ta gizlice gelen bir ambulansla Sandringham House'dan ayrıldığı söylenen Kate Middleton'dan o zamandan bu yana net bir haber gelmedi. Kraliyet, Kate'in "rahatsızlandığını" ve karnından operasyon geçirdiğini, en kısa sürede iyileşip görevine döneceğini söylemiş olsa da Kate'ten hiçbir resmi haber alınamadı.

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Kate Middleton ‘ortaya çıktı’! İngiliz basınında şüphe uyandıran sözler… Saray sessizliğini bozuyor!

Hastanede kaldığı söylenen süre boyunca eşi ve çocuklarının tek bir ziyareti bile kameralara yansımazken Kraliyet Ailesi'nin hiçbir üyesinden resmi bir geçmiş olsun mesajı da yayınlanmadı. Kate ve William'ın çocukları Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis de hiçbir şekilde kameralara yansımadı.

Kate Middleton ‘ortaya çıktı’! İngiliz basınında şüphe uyandıran sözler… Saray sessizliğini bozuyor!

WILLIAM'IN ÖFKE NÖBETİ VE CİNAYET İDDİASI

Kate'in yokluğu, akılalmaz söylentileri de beraberinde getirdi. İlk olarak daha önce Kraliyet'i terk eden Prens Harry'nin de dile getirdiği Prens William'ın öfke nöbetlerinin, Kate'in yokluğuyla bağlantılı olduğu öne sürüldü. İddialara göre Kraliyet'le yakın ilişkiler içinde olan Thomas Kingston ile yasak bir birlikteliği bulunan Kate Middleton, Prens William'la büyük bir tartışma yaşadı.

Kate Middleton ‘ortaya çıktı’! İngiliz basınında şüphe uyandıran sözler… Saray sessizliğini bozuyor!

Kıskançlık krizine kapıldığı söylenen William'ın Kate'e şiddet uyguladığı, hatta bunun Kate'in ölümüne ya da ağır yaralanmasına neden olduğu teorileri de peşi sıra geldi.

Cinayet ve şiddet ile ilgili teorilere ilişkin saraydan herhangi bir açıklama gelmedi.

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