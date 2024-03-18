Giriş Tarihi: 18.03.2024 12:59
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024
13:07
Kate Middleton ‘ortaya çıktı’! İngiliz basınında şüphe uyandıran sözler… Saray sessizliğini bozuyor!
84 gündür kayıp olan Galler Prensesi Kate Middleton'ın yokluğu tüm dünyayı karıştırdı. İngiliz Kraliyet Ailesi'ne bağlılığı ve 13 yıldır ne olursa olsun Kraliyet'in yanındaki duruşuyla bilinen Kate Middleton'ın sırra kadem basmasının ardından açılan Pandora'nın Kutusu'ndan çıkanlara her geçen gün yenisi ekleniyor. Kate kriziyle başa çıkamayan Kraliyet'ten beklenen açıklamanın yanı sıra İngiliz basınından gelen son dakika haberleri dudak uçuklattı.