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Haberler Galeri Katliamcı Netanyahu deliye döndü! Akıllara zarar sözler: Çocukları bombalamıyorlarmış!
Giriş Tarihi: 15.11.2023 13:07 Güncelleme Tarihi: 15.11.2023 13:07

Katliamcı Netanyahu deliye döndü! Akıllara zarar sözler: Çocukları bombalamıyorlarmış!

İsrail tam 40 gündür sivilleri katlediyor. 11 binden fazla sivili hayattan koparan İsrail, zaman zaman hedef gözetmediklerini, sivilleri vurduklarını itiraf etse de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, akıllara zarar açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun "Gazze'de bebeklerin öldürülmesine son verilmeli" sözlerine sinirlenen Netanyahu çocukları kendilerinin bombalamadığını iddia etti. Ancak gelen görüntülerde İsrail bombalarının su sırası bekleyen çocukları dahi vurduğunu gözler önüne seriyor.

Katliamcı Netanyahu deliye döndü! Akıllara zarar sözler: Çocukları bombalamıyorlarmış!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun açıklamaları karşısında deliye döndü. Tam 40 gündür kuvözlerdeki bebeklere dahi acımayan İsrail'e 'itidal' çağrısında bulunarak "Gazze'de bebeklerin öldürülmesine son verilmeli" ifadelerini kullanması karşısında çıldıran Netanyahu, sivilleri İsrail'in vurmadığını iddia etti.

Katliamcı Netanyahu deliye döndü! Akıllara zarar sözler: Çocukları bombalamıyorlarmış!

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İsrail'e itidal çağrısında bulunarak, Gazze'de kadınların, çocukların ve bebeklerin öldürülmesine son verilmesi gerektiğini söyledi.

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Katliamcı Netanyahu deliye döndü! Akıllara zarar sözler: Çocukları bombalamıyorlarmış!

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, düzenlediği basın toplantısında, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Trudeau, "İsrail hükümetini itidal göstermeye çağırıyorum. Dünya olanları televizyonda, sosyal medyada izliyor. Doktorların, aile üyelerinin, hayatta kalanların, ebeveynlerini kaybetmiş çocukların anlattıklarını dinliyoruz" ifadelerini kullandı.

Katliamcı Netanyahu deliye döndü! Akıllara zarar sözler: Çocukları bombalamıyorlarmış!

"Dünya, kadınların, çocukların ve bebeklerin öldürülmesine tanık oluyor. Bunun durması gerekiyor" diye devam eden Trudeau, ayrıca bölgedeki tüm esirlerin serbest bırakılması çağrısında bulundu. Kanada Başbakanı Trudeau, Gazze Şeridi'ndeki 350 Kanada vatandaşı, oturma izni bulunanlar ve ailelerinin tahliye edildiğini de ekledi.

Katliamcı Netanyahu deliye döndü! Akıllara zarar sözler: Çocukları bombalamıyorlarmış!

Trudeau'nun bu açıklamaları karşısında deliye dönen Netanyahu, "Sivilleri kasten hedef alan İsrail değil, Holokost'tan bu yana Yahudilere uygulanan en kötü dehşette sivillerin kafalarını kesen, yakan ve katleden Hamas'tır" şeklinde akıllara zarar açıklamalarda bulundu.

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