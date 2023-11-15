Katliamcı Netanyahu deliye döndü! Akıllara zarar sözler: Çocukları bombalamıyorlarmış!

İsrail tam 40 gündür sivilleri katlediyor. 11 binden fazla sivili hayattan koparan İsrail, zaman zaman hedef gözetmediklerini, sivilleri vurduklarını itiraf etse de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, akıllara zarar açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun "Gazze'de bebeklerin öldürülmesine son verilmeli" sözlerine sinirlenen Netanyahu çocukları kendilerinin bombalamadığını iddia etti. Ancak gelen görüntülerde İsrail bombalarının su sırası bekleyen çocukları dahi vurduğunu gözler önüne seriyor.