Katliamcı Netanyahu deliye döndü! Akıllara zarar sözler: Çocukları bombalamıyorlarmış!

"Dünya, kadınların, çocukların ve bebeklerin öldürülmesine tanık oluyor. Bunun durması gerekiyor" diye devam eden Trudeau, ayrıca bölgedeki tüm esirlerin serbest bırakılması çağrısında bulundu. Kanada Başbakanı Trudeau, Gazze Şeridi'ndeki 350 Kanada vatandaşı, oturma izni bulunanlar ve ailelerinin tahliye edildiğini de ekledi.