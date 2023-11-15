Katil İsrail su sırası bekleyen çocukları hedef aldı | Video

Tam 40 gündür Gazze’ye yönelik insanlık dışı saldırılar düzenleyen İsrail, 11 bin sivili hayattan kopardı. Edinilen son görüntülerde ise, İsrail bombalarının su sırası bekleyen çocukları hedef aldığı görüldü. Ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, göz göre göre sivil katliamı yapmadıklarını iddia etti.