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Haberler Galeri Kazakistan’da düşen yolcu uçağı kazasının perde arkası! Kazak medyası o görüntüyle çalkalandı: Uçak gövdesindeki deliklerin nedeni…
Giriş Tarihi: 26.12.2024 12:51 Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 13:01

Kazakistan’da düşen yolcu uçağı kazasının perde arkası! Kazak medyası o görüntüyle çalkalandı: Uçak gövdesindeki deliklerin nedeni…

Son dakika haberleri: Kazakistan'da meydana gelen uçak kazası dünya gündemine oturdu. Azerbaycan Havayolları'na ait, Bakü'den Grozni'ye sefer yapan ve 62 yolcu ile 5 mürettebattan oluşan 67 kişiyi taşıyan uçak, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü. Kaza sonrası uçağın kuyruğundaki deliklerin nedeni merak konusu oldu. Kazak medyasına konuşan isimler kazanın perde arkasını anlattı.

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Kazakistan’da düşen yolcu uçağı kazasının perde arkası! Kazak medyası o görüntüyle çalkalandı: Uçak gövdesindeki deliklerin nedeni…

Son dakika haberleri: Kazakistan'da Bakü-Grozni seferini yapan, Azerbaycan Havayolları'na ait Embraer 190 tipi uçağı, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü.

Kazakistan’da düşen yolcu uçağı kazasının perde arkası! Kazak medyası o görüntüyle çalkalandı: Uçak gövdesindeki deliklerin nedeni…

Uçakta 5 mürettebat ve 62 yolcudan oluşan 67 kişinin bulunduğu öğrenilirken 38 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin kurtulduğu bildirilmişti.

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Kazakistan’da düşen yolcu uçağı kazasının perde arkası! Kazak medyası o görüntüyle çalkalandı: Uçak gövdesindeki deliklerin nedeni…

DELİKLERİN SIRRI NE?

Çarşamba günü yaşanan kaza sonrası uçağın enkazındaki delikler, saldırı spekülasyonlarına yol açmıştı. Medya raporları ve sosyal medya kullanıcıları, uçağın kuyruğundaki deliklerin silah ateşiyle oluşmuş olabileceğini iddia etmişti.

Kazakistan’da düşen yolcu uçağı kazasının perde arkası! Kazak medyası o görüntüyle çalkalandı: Uçak gövdesindeki deliklerin nedeni…

Embraer 190 uçağının enkazının fotoğraf ve videolarında açıkça görülen deliklerin, bazı yorumcular ve internet ortamındaki kamuoyuna göre silah ateşiyle açılmış olabileceği düşünüldü.

Kazakistan’da düşen yolcu uçağı kazasının perde arkası! Kazak medyası o görüntüyle çalkalandı: Uçak gövdesindeki deliklerin nedeni…

UKRAYNA DRONU MU SALDIRDI?

Ortaya atılan güçlü iddialardan biri ise Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracının (İHA) kazadan birkaç saat önce saldırması nedeniyle uçağın Çeçenistan'ın başkenti Grozni'ye inememesi oldu.

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