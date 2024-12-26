Giriş Tarihi: 26.12.2024 12:51
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024
13:01
Kazakistan’da düşen yolcu uçağı kazasının perde arkası! Kazak medyası o görüntüyle çalkalandı: Uçak gövdesindeki deliklerin nedeni…
Son dakika haberleri: Kazakistan'da meydana gelen uçak kazası dünya gündemine oturdu. Azerbaycan Havayolları'na ait, Bakü'den Grozni'ye sefer yapan ve 62 yolcu ile 5 mürettebattan oluşan 67 kişiyi taşıyan uçak, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü. Kaza sonrası uçağın kuyruğundaki deliklerin nedeni merak konusu oldu. Kazak medyasına konuşan isimler kazanın perde arkasını anlattı.