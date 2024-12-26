Video Dünya Azerbaycan'da, Kazakistan'daki uçak kazası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildi | Video
Azerbaycan'da, Kazakistan'daki uçak kazası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildi | Video

Azerbaycan'da, Kazakistan'daki uçak kazası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildi | Video

26.12.2024 | 12:57

Azerbaycan'da, Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesi nedeniyle meydana gelen can kayıpları dolayısıyla 1 günlük milli yas ilan edildi.

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