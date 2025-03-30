KKTC’de skandal sözler: Sendika Başkanı’ndan Türk elçiye tehdit! Başörtülü öğrenciyi okula almamıştı

Geçtiğimiz günlerde Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem ve okul öğretmenleri, 8. sınıf öğrencisinin başörtüsüyle okula girmesine izin vermemişti. Milli Eğitim Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu, öğrencinin okula alınması gerektiğini belirtmiş ancak bu talep okul yönetimi tarafından reddedilmişti.