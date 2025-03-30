Giriş Tarihi: 30.03.2025 16:10
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025
16:44
KKTC’de skandal sözler: Sendika Başkanı’ndan Türk elçiye tehdit! Başörtülü öğrenciyi okula almamıştı
KKTC'de bir kız öğrencinin başörtüsü nedeniyle okula alınmaması tepkiyle karşılanmıştı. Olayın görüntülerinin yayılması kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, skandallar bununla da sınırlı kalmadı. Tepkiler sürerken, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği önünde tehditler savurdu.