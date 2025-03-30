Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri KKTC’de skandal sözler: Sendika Başkanı’ndan Türk elçiye tehdit! Başörtülü öğrenciyi okula almamıştı
Giriş Tarihi: 30.03.2025 16:10 Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 16:44

KKTC’de skandal sözler: Sendika Başkanı’ndan Türk elçiye tehdit! Başörtülü öğrenciyi okula almamıştı

KKTC'de bir kız öğrencinin başörtüsü nedeniyle okula alınmaması tepkiyle karşılanmıştı. Olayın görüntülerinin yayılması kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, skandallar bununla da sınırlı kalmadı. Tepkiler sürerken, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği önünde tehditler savurdu.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
KKTC’de skandal sözler: Sendika Başkanı’ndan Türk elçiye tehdit! Başörtülü öğrenciyi okula almamıştı

Geçtiğimiz günlerde Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem ve okul öğretmenleri, 8. sınıf öğrencisinin başörtüsüyle okula girmesine izin vermemişti. Milli Eğitim Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu, öğrencinin okula alınması gerektiğini belirtmiş ancak bu talep okul yönetimi tarafından reddedilmişti.

KKTC’de skandal sözler: Sendika Başkanı’ndan Türk elçiye tehdit! Başörtülü öğrenciyi okula almamıştı

BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Öğrencinin okula girmesinin engellenmesine ilişkin görüntüler, sosyal medyada büyük tepki topladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KKTC’de skandal sözler: Sendika Başkanı’ndan Türk elçiye tehdit! Başörtülü öğrenciyi okula almamıştı

KKTC YÖNETİMİ YENİ KARAR ALDI

Yaşananlar üzerine KKTC yönetimi, öğrencilerin kılık kıyafet konusunda mağdur olmamaları için yeni karar aldı. Alınan karar doğrultusunda, kılık kıyafet kurallarına ilişkin belirleme yetkisi yeniden okul yönetimlerine bırakıldı.

KKTC’de skandal sözler: Sendika Başkanı’ndan Türk elçiye tehdit! Başörtülü öğrenciyi okula almamıştı

ALÇAK İFADELERLE TÜRKİYE'Yİ TEHDİT ETTİ

Öğrencinin okula girmesini engelleyen KTOEÖS Başkanı Eylem ise Türkiye'nin KKTC Büyükelçisini tehdit etti.

KKTC'de başörtülü öğrencilerin okula girmesini engelleyen sendika başkanı tehditler savurdu | Video

KKTC’de skandal sözler: Sendika Başkanı’ndan Türk elçiye tehdit! Başörtülü öğrenciyi okula almamıştı

Eylem Türk Büyükelçiliği önünde, "Eğer bu dayatma devam ederse, buralara binleri toplarız, elçi elini okullarımızdan çeksin, artık yeter" ifadeleriyle skandal sözler sarf etti.