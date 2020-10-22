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Korkunç son dakika haberi: dalış yapan 3 kadına saldırdı! Dehşet anları kameralara böyle yansıdı

Korkunç son dakika haberi: İngiliz uzmanı , 'da 3 kadın turiste dalış denemesi yaptırdı. Kadın turistlerin kafes ile dalış denemesi esnasında korku dolu anlar yaşandı. Guadalupe Adası yakınlarında gerçekleşen olayda kadınların bulunduğu metal kafese girmeye çalışan köpek balığı yürekleri ağza getirdi. Yaşanan son dakika olayın ardından yere bir medyaya açıklamalarda bulunan Jim Partington, o anları anlattı. Olay kadın turistler tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi.

Giriş Tarihi: 22.10.2020 20:15 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 20:16
Son dakika: Köpek balığı dalış yapan 3 kadın turiste saldırdı! Korku dolu anlar kameralara böyle yansıdı

Son dakika: Köpek balığı dalış yapan 3 kadın turiste saldırdı! Korku dolu anlar kameralara böyle yansıdı

'da, Guadalupe Adası yakınlarında kadın turistlerin dalış denemesi yürekleri ağza getirdi. 3 kadın turistin dalış yaptığı esnada kafese saldıran bir korku dolu anlar yaşattı. Kafese girmeye çalışan köpek balığı ise cep telefonu kameraları ile kaydedildi. İngiliz köpek balığı uzmanı , yerel medyaya yaptığı açıklamada yaşanan o anları anlattı. İşte son dakika haberinin tüm ayrıntıları…

Son dakika: Köpek balığı dalış yapan 3 kadın turiste saldırdı! Korku dolu anlar kameralara böyle yansıdı

Son dakika: Köpek balığı dalış yapan 3 kadın turiste saldırdı! Korku dolu anlar kameralara böyle yansıdı

'da, Guadalupe Adası yakınlarında turist kadınların dalışı sırasında beyaz turistlerin olduğu metal kafese girmeye çalıştı. Korku dolu o anlar kameraya yansıdı.

CEP TELEFONLARI İLE KAYDEDİLDİ

İngiliz köpek balığı uzmanı , Meksika'daki Guadalupe Adası yakınlarında 3 kadın turiste kafesle dalış denemesi yaptırdı. Kadınlar kafesle daldığı sırada ismi 'Bullet' olduğu ifade edilen dev beyaz köpek balığı turistlerin olduğu metal kafese yaklaştı. Korku dolu anlar yaşayanm kadın turistler ise o anları cep telefonları ile kaydetti.

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Son dakika: Köpek balığı dalış yapan 3 kadın turiste saldırdı! Korku dolu anlar kameralara böyle yansıdı

Son dakika: Köpek balığı dalış yapan 3 kadın turiste saldırdı! Korku dolu anlar kameralara böyle yansıdı

KİMSE YARALANMADI

Görüntüde, kafese yaklaşan köpek balığının metal kafesi ısırdığı ve bir süre sonra kafesten uzaklaştığı görüldü.

Son dakika: Köpek balığı dalış yapan 3 kadın turiste saldırdı! Korku dolu anlar kameralara böyle yansıdı

Son dakika: Köpek balığı dalış yapan 3 kadın turiste saldırdı! Korku dolu anlar kameralara böyle yansıdı

Konuyla ilgili yerel medyaya konuşan , kısa süreliğine panik yaşandığını ifade ederek, "Bullet adlı , metal kafese saldırmaya başladı. Ancak kimse yara almadı.

Son dakika: Köpek balığı dalış yapan 3 kadın turiste saldırdı! Korku dolu anlar kameralara böyle yansıdı

Son dakika: Köpek balığı dalış yapan 3 kadın turiste saldırdı! Korku dolu anlar kameralara böyle yansıdı

Herhangi bir yem kullanmadık, köpekbalığı sadece meraklıydı" ifadelerini kullandı.

Meksika'da dalış yapan turistlere köpek balığı dehşeti | Video

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