Son dakika: Köpek balığı dalış yapan 3 kadın turiste saldırdı! Korku dolu anlar kameralara böyle yansıdı

Meksika'da, Guadalupe Adası yakınlarında kadın turistlerin dalış denemesi yürekleri ağza getirdi. 3 kadın turistin dalış yaptığı esnada kafese saldıran bir köpek balığı korku dolu anlar yaşattı. Kafese girmeye çalışan köpek balığı ise cep telefonu kameraları ile kaydedildi. İngiliz köpek balığı uzmanı Jim Partington, yerel medyaya yaptığı açıklamada yaşanan o anları anlattı. İşte son dakika haberinin tüm ayrıntıları…