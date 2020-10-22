Son dakika: Köpek balığı dalış yapan 3 kadın turiste saldırdı! Korku dolu anlar kameralara böyle yansıdı

Korkunç son dakika haberi: İngiliz köpek balığı uzmanı Jim Partington, Meksika'da 3 kadın turiste dalış denemesi yaptırdı. Kadın turistlerin kafes ile dalış denemesi esnasında korku dolu anlar yaşandı. Guadalupe Adası yakınlarında gerçekleşen olayda kadınların bulunduğu metal kafese girmeye çalışan köpek balığı yürekleri ağza getirdi. Yaşanan son dakika olayın ardından yere bir medyaya açıklamalarda bulunan Jim Partington, o anları anlattı. Olay kadın turistler tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi.