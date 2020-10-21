Meksika'da dalış yapan turistlere köpek balığı dehşeti | Video

Meksika'da, Guadalupe Adası yakınlarında turist kadınların dalışı sırasında büyük beyaz köpek balığı turistlerin olduğu metal kafese girmeye çalıştı. O anlar kameraya yansıdı.

İngiltere'nin Manchester şehrinden köpek balığı uzmanı Jim Partington, Meksika?da Guadalupe Adası yakınlarında 3 kadın turiste kafesle dalış yaptırdı. Kadınlar kafesle daldığı sırada ismi 'Bullet' olduğu ifade edilen büyük beyaz köpek balığı turistlerin olduğu metal kafese yaklaştı. Kadın turistler ise o anları cep telefonları ile kaydetti. Görüntüde, kafese yaklaşan köpek balığının metal kafesi ısırdığı ve bir süre sonra kafesten uzaklaştığı görüldü. Konuyla ilgili yerel medyaya konuşan Jim Partington, kafese yaklaşan köpek balığını daha önce de gördüklerini, isminin 'Bullet' olduğunu ve kadınlardan hiçbirinin yara almadığını belirterek, "Herhangi bir yem kullanmadık, köpekbalığı sadece meraklıydı" ifadelerini kullandı.