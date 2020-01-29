Koronavirüs hakkında korkunç iddia! Koronavirüs biyolojik silah mı?

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgınında ölü sayısı resmi rakamlara göre 132'ye ulaştı. Koronavirüsten etkilenenlerin sayısı bin 239'nun durumu ağır olmak üzere 5 bin 974'e çıktı. Tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs ile ilgili korkunç bir iddia ortaya çıktı. İddiaaya göre New York'ta bir grup iş insanı, politikacı ve halk sağlığı lideri koronavirüs salgınından yaklaşık 3 ay önce virüs salgını ile ilgili bir virüsün yayılma durumunu analiz eden bir simülasyon ve tatbikat yaptığı ortaya çıktı. İşte Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı tehdit eden koronavirüs hakkında korkutan iddia…