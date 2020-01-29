Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Koronavirüs hakkında korkunç iddia! Koronavirüs biyolojik silah mı?

hakkında korkunç iddia! Koronavirüs biyolojik silah mı?

'in Vuhan kentinde ortaya çıkan salgınında ölü sayısı resmi rakamlara göre 132'ye ulaştı. Koronavirüsten etkilenenlerin sayısı bin 239'nun durumu ağır olmak üzere 5 bin 974'e çıktı. Tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs ile ilgili korkunç bir iddia ortaya çıktı. İddiaaya göre 'ta bir grup iş insanı, politikacı ve halk sağlığı lideri koronavirüs salgınından yaklaşık 3 ay önce virüs salgını ile ilgili bir virüsün yayılma durumunu analiz eden bir simülasyon ve tatbikat yaptığı ortaya çıktı. İşte Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı tehdit eden koronavirüs hakkında korkutan iddia…

Giriş Tarihi: 29.01.2020 09:46 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020 09:54
Koronavirüs hakkında korkunç iddia! Koronavirüs biyolojik silah mı?

'de yeni tip (2019-nCoV) salgınında can kaybı 132'ye, salgından etkilenen kişi sayısı 5 bin 974'e yükseldi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Tibet Özerk Bölgesi dışında ülke geneline yayılan 2019-nCoV salgını nedeniyle 132 kişi hayatını kaybetti, virüsten etkilenen sayısı bin 239'nun durumu ağır olmak üzere 5 bin 974'e çıktı.

Koronavirüs hakkında korkunç iddia! Koronavirüs biyolojik silah mı?

Dünyada, ABD, Almanya, Fransa, Avustralya, Malezya gibi birçok ülkeye yayılan ve ölümlere sebep olan koronavirüsle ilgili çarpıcı bir ayrıntı ortaya çıktı. salgınına ilişkin 18 Ekim 2019'da 'ta bir 'tatbikat' yapıldığı öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Koronavirüs hakkında korkunç iddia! Koronavirüs biyolojik silah mı?

BILL VE MELİNDA GATES VAKFI EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Dünya Ekonomik Forumu ve John Hopkins Sağlık Güvenliği Merkezi'nin ortaklaşa organize ettiği Event 201 isimli tatbikata Bill ve Melinda Gates Vakfı ev sahipliği yaptı.

İş dünyası, siyaset ve halk sağlığı alanlarında öne çıkan 15 ismin katıldığı tatbikatta, dünyada başlayacak bir yeni tip salgınının olası sonuçlarının değerlendirildiği bir senaryo üzerine çalışıldı.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Koronavirüs hakkında korkunç iddia! Koronavirüs biyolojik silah mı?

FELAKET TATBİKATI: 65 MİLYON İNSAN ÖLÜYOR

Tatbikatta kullanılan senaryoda Brezilya'daki bir domuz çiftliğinde başlayan salgını, önce yavaşça Güney Amerika'daki büyük şehirlere yayılıyor ardından havayolu taşımacılığı aracılığıyla Portekiz, ABD ve 'e yayılıyor. İlk 1 yıl boyunca aşı bulunamayan senaryo 18 ayın sonunda 65 milyon kişinin öldüğü bir felaket şeklinde sonlanıyor.

Koronavirüs hakkında korkunç iddia! Koronavirüs biyolojik silah mı?

"KORONAVİRÜSTEN HABERLERİ VAR MIYDI?"

Çalışmanın dünayı tehdit eden salgınından aylar önce yapılmış olması "Koronavirüsten haberleri var mıydı?" sorusunu gündeme getirdi.

Koronavirüs hakkında korkunç iddia! Koronavirüs biyolojik silah mı?

Konuyla ilgili bir açıklama yapan organizasyon yönetimi, tatbikatın bir tahmin olmadığını sadece dünyada yayılabilecek ciddi salgınlara cevap verebilmek ve hazır olabilmek adına düzenlendiğini açıkladı.

Koronavirüs hakkında korkunç iddia! Koronavirüs biyolojik silah mı?

RASTLANTININ BÖYLESİ: VAKIF VİRÜSE KARŞI AŞI ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Tatbikata ilişkin ayrı bir açıklama yapan bir bilim sitesi ise çarpıcı ifadelere yer verdi. Gates Vakfı'nın virüse karşı bir aşı üzerinde çalışması gibi inanılması zor bir 'rastlantı' var diyen site, Gates Vakfı çalışmasıyla ilgili şu bilgileri aktardı:

BİZE ULAŞIN