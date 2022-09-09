Kraliçe Elizabeth sonrası İngiltere’yi bekleyenler! Kraliçe Elizabeth Yunanistan’a neden hiç gitmedi?

Giriş Tarihi: 09.09.2022 13:02
Güncelleme Tarihi: 09.09.2022
13:14
Tam 70 yıl boyunca İngiltere'nin başında olan Kraliçe Elizabeth, tahtta en uzun süre kalan isim olarak tarihe geçti. 96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe Elizabeth, babası VI. George'un tahta geçmesi ile hep basının gündeminde yer aldı. Uzun yaşamı, kıyafetleri, hayatı ve varisleri... Ölümünün ardından başta 73 yaşındaki oğlu Charles'ın hayatı olmak üzere İngiltere'de birçok şey değişeçek. Kraliçe Elizabeth arkasında neler bıraktı ve bundan sonra ne olacak?