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Haberler Galeri Kraliçe Elizabeth sonrası İngiltere'yi bekleyenler! Kraliçe Elizabeth Yunanistan'a neden hiç gitmedi?
Giriş Tarihi: 09.09.2022 13:02 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022 13:14

Kraliçe Elizabeth sonrası İngiltere'yi bekleyenler! Kraliçe Elizabeth Yunanistan'a neden hiç gitmedi?

Tam 70 yıl boyunca İngiltere'nin başında olan Kraliçe Elizabeth, tahtta en uzun süre kalan isim olarak tarihe geçti. 96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe Elizabeth, babası VI. George'un tahta geçmesi ile hep basının gündeminde yer aldı. Uzun yaşamı, kıyafetleri, hayatı ve varisleri... Ölümünün ardından başta 73 yaşındaki oğlu Charles'ın hayatı olmak üzere İngiltere'de birçok şey değişeçek. Kraliçe Elizabeth arkasında neler bıraktı ve bundan sonra ne olacak?

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Kraliçe Elizabeth sonrası İngiltere’yi bekleyenler! Kraliçe Elizabeth Yunanistan’a neden hiç gitmedi?

Kraliçe Elizabeth öldü. Kraliçe Elizabeth'in 96 yaşında hayatını kaybetmesi ve yerine Charles'ın geçmesi ile İngilizlerin hayatı değişecek.

Kraliçe Elizabeth sonrası İngiltere’yi bekleyenler! Kraliçe Elizabeth Yunanistan’a neden hiç gitmedi?

Dün 96 yaşındaki Kraliçe'nin vefatının ardından daha önce prosedür olarak belirlenen şekilde vefat haberini Kraliçe'nin özel sekreteri Sir Edward Young, Başbakan'ı arayıp "Londra köprüsü yıkıldı" ifadesini kullanarak iletti.

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Kraliçe Elizabeth sonrası İngiltere’yi bekleyenler! Kraliçe Elizabeth Yunanistan’a neden hiç gitmedi?

Bu haberin Başbakan Liz Truss'a iletilmesinin ardından ise dün itibariyle yaklaşık 12 gün sürecek oldukça kapsamlı ve sıkı bir prosedüre bağlı olan cenaze süreci başlamış oldu.

Kraliçe Elizabeth sonrası İngiltere’yi bekleyenler! Kraliçe Elizabeth Yunanistan’a neden hiç gitmedi?

Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümüyle beraber "Londra Köprüsü Operasyonu" olarak bilinen sürecin üzerinde uzun yıllar çalışıldığı öğrenildi.

Kraliçe Elizabeth sonrası İngiltere’yi bekleyenler! Kraliçe Elizabeth Yunanistan’a neden hiç gitmedi?

"Londra Köprüsü Operasyonu" olarak bilinen sürecin bazı detayları kamu ile paylaşılırken, bazı adımların sadece Kraliyet ailesi ve çok yakın çevresi tarafından bilinecek şekilde gizli tutulduğuna inanılıyor. Son derece sıkı denetlenen ve prosedürlere sıkı sıkıya bağlı olan süreç bu zamana kadar nasıl geldi ve bundan sonrasında nasıl ilerleyecek?

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