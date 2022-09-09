Kraliçe Elizabeth sonrası İngiltere’yi bekleyenler! Kraliçe Elizabeth Yunanistan’a neden hiç gitmedi?

"Londra Köprüsü Operasyonu" olarak bilinen sürecin bazı detayları kamu ile paylaşılırken, bazı adımların sadece Kraliyet ailesi ve çok yakın çevresi tarafından bilinecek şekilde gizli tutulduğuna inanılıyor. Son derece sıkı denetlenen ve prosedürlere sıkı sıkıya bağlı olan süreç bu zamana kadar nasıl geldi ve bundan sonrasında nasıl ilerleyecek?