Video Dünya Kraliçe Elizabeth için yaşı kadar top atışı | Video
Kraliçe Elizabeth için yaşı kadar top atışı | Video

Kraliçe Elizabeth için yaşı kadar top atışı | Video

09.09.2022 | 16:30

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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından İngiltere Parlamentosu'nda özel oturum düzenlenmesinin ardından Kraliçe II. Elizabeth için Birleşik Krallık’ın farklı noktalarından 96 pare top atışı gerçekleştirildi.

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İngiltere Parlamentosu bugün öğle saatlerinde, dün hayatını kaybeden Kraliçe II. Elizabeth için özel bir oturum düzenledi. Parlamento üyelerinin hepsi ulusal yas vesilesiyle siyah giyinerek, 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşundan sonra Başbakan Liz Truss da dahil olmak üzere, milletvekilleri ve kıdemli politikacılar konuşma yaptı.

Başbakan Liz Truss yaptığı konuşmada, Kraliçe'yi saygı ve övgüyle andı. Truss, "Şimdi 70 yıl sonra, 21. yüzyılın kargaşasında, Majesteleri Kraliçe II. Elizabeth dünyanın tanıdığı en büyük liderlerden biridir. O, modern Britanya'nın üzerine inşa edildiği bir kayaydı. Gölgelerden yükselen bir ülkede henüz 25 yaşında tahta çıktı. Saltanatı altında büyüyen ve gelişen modern, dinamik bir ulus miras bıraktı. Birleşik Krallık onun sayesinde bugün büyük bir ülke ve İngiliz Milletler Topluluğu'nun ailesidir. Majesteleri İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda birliğine kendini adadı. 15 ülkeye devlet başkanı olarak hizmet etti" dedi.

"DÜNYA ÇAPINDA BİR ÖZGÜRLÜK VE DEMOKRASİ ŞAMPİYONUYDU"
Truss, "Salgının en karanlık anlarında bize umut verdi. Göreve olan bağlılığı hepimize örnek olmaya devam ediyor. Binlerce angajman gerçekleştirdi. Sayısız yasayı onayladı ve 70 yıl boyunca ulusal yaşamımızın merkezinde yer aldı. Ülkenin en büyük diplomatıydı. Toplamda 100'den fazla ülkeyi ziyaret etti. 96 yaşında olmasına rağmen görevlerini yerine getirmeye kararlıydı. Balmoral'da sadece 3 gün önce beni hükümet kurmaya ve ülkenin 15. Başbakanı olmaya davet etti. Onunla karşılaşan herkes, hayatlarının geri kalanında bu anı hatırlayacaktır. Birleşik Krallık'taki ve dünyadaki insanlar tarafından sevildi ve takdir edildi. O, dünya çapında bir özgürlük ve demokrasi şampiyonuydu" şeklinde konuştu.
Truss, "Yeni Kralımıza sadakatimizi sunarken, rahmetli Kraliçemizi saygıyla anıyor ve kraliyet ailesinin tüm üyelerine en derin taziyelerimizi gönderiyoruz. İngiliz halkı, İngiliz Milletler Topluluğu ve bu hepimiz, ülkemizi yeni bir umut çağına taşırken Majesteleri Kral III. Charles'ı destekleyeceğiz. Tanrı kralı korusun" dedi.

JOHNSON: "İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDA ÜNİFORMALI HİZMET VEREN SON YAŞAYAN KİŞİYDİ"
Eski Başbakan Boris Johnson, "Bugün yaşadığımız şok çok şiddetli. Çünkü Kraliçe'nin ölümüyle hepimiz için yaptıklarının büyüklüğünü anlıyoruz. O, sadece bu ülkenin tarihinin, devamlılığının değil, tüm sistemimizin baş tacıdır" ifadelerini kullandı. Johnson, "O, dünyaya sadece insanlar üzerinde nasıl hüküm süreceğini göstermedi. Dünyaya nasıl sevileceğini ve nasıl hizmet edileceğini gösterdi. İngiltere'de İkinci Dünya Savaşı'nda üniformalı hizmet veren son yaşayan kişiydi. Daha 3 gün önce ülkenin 14. Başbakanını uğurlayıp 15. başbakanını karşılanmıştı" dedi.

Johnson, "Covid salgının en karanlık günlerinde, ekranlarımıza gelip tekrar buluşacağımızı söyledi. Onu büyük yapan şey, yılmaması, mizahı, işiydi. Sadece bu ülkede değil, İngiliz Milletler Topluluğu'nda ve tüm dünyada da bu geçerli. Ve inanıyorum ki, oğlu Kral III. Charles'ın kendi olağanüstü görev ve hizmet standartlarını fazlasıyla takip edecektir. Tanrı, kralı korusun" dedi

İşçi Partisi Lideri Keir Starmer ise yaptığı konuşmada Kraliçe'yi saygıyla andı. Starmer, Kraliçe'nin ölümünü "Kraliyet Ailesi için derin ve özel bir kayıp" olduğunu söyleyerek, "Bu hepimizin paylaştığı bir şey, çünkü Kraliçe Elizabeth hepimizle özel bir kişisel ilişki kurdu. Bu ilişki, saltanatını, hizmete ve göreve olan bağlılığını, ülkeye, İngiliz Milletler Topluluğu'na ve sevdiği insanlara olan derin bağlılığını tanımlayan nitelikler üzerine inşa edildi. Onu hepimiz sevdik" dedi. Starmer yeni hükümdar Kral III. Charles'a saygılarını sunarak, "Kral Charles, hayatı boyunca bu ülkenin sadık bir hizmetkarı olmuştur. Adalet için güçlü bir ses oldu ve çevrenin önemini diğerlerinden çok önce anladı. Tanrı kralı korusun" dedi.

KRALİÇE İÇİN 96 PARE TOP ATIŞI
Kraliçe II. Elizabeth'in anısına Birleşik Krallık genelinde top atışları gerçekleştirildi. Cardiff, Londra, Belfast, Jersey gibi pek çok bölgede gerçekleştirilen top atışı kapsamında Kraliçe II. Elizabeth'in yaşı kadar top atışı gerçekleştirildi. 96 pare top atışı yapılan törende toplar 10 saniyelik aralıklarla ateşlendi.

KRAL III. CHARLES, LONDRA'YA GELDİ
Kraliçe'nin hayatını kaybetmesinin ardından Kral ilan edilen ve cumartesi gümü de resmi olarak Kral olduğu açıklanması beklenen Charles, Balmoral'dan Londra'ya hareket etti. Charles'ı taşıyan uçak, daha sonra Londra'ya ulaştı.

Kral Charles, bugün televizyondan ilk kez ulusa seslenecek daha sonra da Başbakan Liz Truss ile görüşecek.

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