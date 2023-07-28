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Giriş Tarihi: 28.07.2023 12:40 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023 12:42

LGBT terörünün korkunç yüzü! ABD Kongresi’nde LGBT terörüne ateş püskürdüler: Kendimi canavar gibi hissediyorum

Küresel sermayenin desteği ile her geçen gün biraz daha büyüyen LGBT terörüne bir tepki de ABD Kongresi'nde geldi. Sözde trans çocuk oturumu yapılan ABD Kongresi'nde konuşan Kongre Üyesi Wesley Hunt, küçük yaştaki çocuklara LGBT dayatmasına karşı çıktı. 'Çocuklarımızı korumalıyız' mesajı veren Hunt, "Eğer biyolojik olarak eşit ve aynı olduğumuzu düşünüyorsanız siz tam anlamıyla kafayı yemişsiniz." ifadelerini kullandı. Öte yandan mağdur bir kız yaşadığı kan donduran süreci anlattı: Çocukluğum mahvoldu…

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LGBT terörünün korkunç yüzü! ABD Kongresi’nde LGBT terörüne ateş püskürdüler: Kendimi canavar gibi hissediyorum

ABD Kongresi sözde trans çocuk oturumuna sahne oldu. Beyaz Saray'da ABD Başkan Joe Biden'ın katılımıyla gerçekleştirilen LGBT partisi skandalının ardından sözde trans çocuk meselesi ABD Kongresi'nde konuşuldu. Mağdur bir kız yaşadığı süreci "Çocukluğum mahvoldu." sözleri ile açıklarken Kongre Üyesi Wesley Hunt LGBT lobisine çok sert tepki gösterdi.

LGBT terörünün korkunç yüzü! ABD Kongresi’nde LGBT terörüne ateş püskürdüler: Kendimi canavar gibi hissediyorum

ÇOCUĞU 'KOBAY' YAPTILAR!

Trans çocuklar hakkında ifadelerin dinlendiği ABD Kongresi oturumunda 12 yaşında erkek olmak için ailesi yardımıyla cinsiyet değiştirmeye başlayıp 16 yaşında pişman olan ve eski cinsiyetine dönen Chloe Cole'un ifadeleri tüyleri diken diken etti.

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LGBT terörünün korkunç yüzü! ABD Kongresi’nde LGBT terörüne ateş püskürdüler: Kendimi canavar gibi hissediyorum

SÖZLERİ KAN DONDURDU

Yanlış bedende doğduğuna inandırıldığını ifade eden Cole, güvendiği yetişkinlerin ona ömür boyu geri dönüşü olmayan zararlar verdiğini belirtti.

LGBT terörünün korkunç yüzü! ABD Kongresi’nde LGBT terörüne ateş püskürdüler: Kendimi canavar gibi hissediyorum

TIBBİ SKANDAL

"Bugün sizinle Amerika Birleşik Devletleri tarihindeki en büyük tıbbi skandallardan birinin kurbanı olarak konuşuyorum" sözleri ile açıklamalarına başlayan Cole,"Sizinle, skandalı sona erdirme cesaretine sahip olmanız ve diğer savunmasız gençlerin, çocukların ve genç yetişkinlerin benim yaşadıklarımı yaşamamasını sağlamanız umuduyla konuşuyorum." dedi.

LGBT terörünün korkunç yüzü! ABD Kongresi’nde LGBT terörüne ateş püskürdüler: Kendimi canavar gibi hissediyorum

"ÇOCUKLARA YANLIŞ BEDENDE DOĞDUKLARINI SÖYLEMEYİ BIRAKIN!"

"12 yaşındaki çocuklara yanlış bedende doğduklarını, kendi bedenlerini reddetmelerini söylemeyi bırakmalısınız " ifadelerini kullanan Cole, ergenliğin yetişkinliğe geçiş dönemi olduğunu belirtti.

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