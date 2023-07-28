Giriş Tarihi: 28.07.2023 12:40 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023 12:42

LGBT terörünün korkunç yüzü! ABD Kongresi’nde LGBT terörüne ateş püskürdüler: Kendimi canavar gibi hissediyorum

Küresel sermayenin desteği ile her geçen gün biraz daha büyüyen LGBT terörüne bir tepki de ABD Kongresi'nde geldi. Sözde trans çocuk oturumu yapılan ABD Kongresi'nde konuşan Kongre Üyesi Wesley Hunt, küçük yaştaki çocuklara LGBT dayatmasına karşı çıktı. 'Çocuklarımızı korumalıyız' mesajı veren Hunt, "Eğer biyolojik olarak eşit ve aynı olduğumuzu düşünüyorsanız siz tam anlamıyla kafayı yemişsiniz." ifadelerini kullandı. Öte yandan mağdur bir kız yaşadığı kan donduran süreci anlattı: Çocukluğum mahvoldu…