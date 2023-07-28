ABD Kongre Üyesi Hunt, trans çocuklar oturumunda konuştu: "Çocuklarımızı korumalıyız" | Video
ABD Kongre üyesi Wesley Hunt, trans çocuklar oturumunda 'çocuklarımızı korumalıyız' mesajı verdi.
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