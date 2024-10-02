Giriş Tarihi: 02.10.2024 12:43
Güncelleme Tarihi: 02.10.2024
12:50
Lübnan’da sıcak çatışma! Hizbullah son dakika koduyla duyurdu: İsrail’e ağır darbe indirildi!
Son dakika haberleri: İsrail, Lübnan'a karşı başlattığı saldırılara havadan ve karadan devam ediyor. Lübnan'ın güneyinde gece boyu saldırılarına devam eden ordusu, öğlen saatlerinde Hizbullah'ın direnişi ile karşılaştı. Hizbullah yaptığı duyuruda sıcak çatışmalarda İsrail askerilerine darbe indirildiğini duyurdu. Öte yandan ülkenin güney bölgeleri için bir kez daha kırmızı alarm verildi.