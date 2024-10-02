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Giriş Tarihi: 02.10.2024 12:43 Güncelleme Tarihi: 02.10.2024 12:50

Lübnan’da sıcak çatışma! Hizbullah son dakika koduyla duyurdu: İsrail’e ağır darbe indirildi!

Son dakika haberleri: İsrail, Lübnan'a karşı başlattığı saldırılara havadan ve karadan devam ediyor. Lübnan'ın güneyinde gece boyu saldırılarına devam eden ordusu, öğlen saatlerinde Hizbullah'ın direnişi ile karşılaştı. Hizbullah yaptığı duyuruda sıcak çatışmalarda İsrail askerilerine darbe indirildiğini duyurdu. Öte yandan ülkenin güney bölgeleri için bir kez daha kırmızı alarm verildi.

AJANSLAR
Lübnan’da sıcak çatışma! Hizbullah son dakika koduyla duyurdu: İsrail’e ağır darbe indirildi!

Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ilinin Merc Uyun ilçesine bağlı El-Adise kasabasına sızmaya çalışan bir İsrail gücüne karşı koyarak onlarla çatıştığını ve kayıplar verdirerek onları geri çekilmeye zorladığını duyurdu. Hizbullah, sosyal paylaşım platformu Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada, Hizbullah unsurlarının bu sabah Hallet El-Mehafir yönünden El-Adise kasabasına sızmaya çalışan İsrail piyade kuvvetine karşı koyduğu, onlarla çatıştığı, kayıplar verdirerek onları geri çekilmeye zorladığı ifade edildi.

Lübnan’da sıcak çatışma! Hizbullah son dakika koduyla duyurdu: İsrail’e ağır darbe indirildi!

HEDEFLER BAŞARILI ŞEKİLDE VURULDU

Hizbullah, Tel Aviv'in dün sabah Lübnan'ın güneyinde askeri operasyon başlattığını açıklamasından bu yana ilk kez İsrail piyade gücüyle çatışmaya girdiğini duyurdu. Dün gün boyunca İsrail güçlerinin herhangi bir kara saldırısı gözlenmezken, Hizbullah, Tel Aviv'in iddialarını yalanlayarak, Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusu ile Hizbullah üyeleri arasında doğrudan bir çatışma yaşanmadığını vurgulamıştı.

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Lübnan’da sıcak çatışma! Hizbullah son dakika koduyla duyurdu: İsrail’e ağır darbe indirildi!

Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde askeri kışlaya ve yerleşim birimlerine saldırılar düzenlediğini duyurdu Hizbullah'ın Telegram üzerinden yaptığı açıklamada İsrail'e yönelik saldırılara ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, İsrail'in kuzeyinde sınır hattı üzerinde yer alan Şumira kışlasında bulunan askeri grubun bir dizi füzeyle doğrudan hedef alındığı belirtildi. Ayrıca, Lübnan sınırındaki Misgav Am Yahudi yerleşim birimindeki büyük bir İsrail piyade birliğine füze ve topçu atışlarıyla düzenlenen saldırılarda isabetli vuruş yapıldığı ifade edildi.

Yine Lübnan sınırı yakınlarındaki Shtula yerleşim birimine 2 Burkan füzesiyle isabetli bir saldırı gerçekleştirildiği kaydedildi.

Lübnan’da sıcak çatışma! Hizbullah son dakika koduyla duyurdu: İsrail’e ağır darbe indirildi!

Öte yandan İsrail Yediot Ahronot gazetesi İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celil bölgesinde sirenlerin çaldığını, Lübnan'dan fırlatılan füzelerin açık alana düştüğünü duyurdu. Hizbullah'ın bir başka açıklamasında da, Lübnan sınırına yakın Kiryat Shimona yerleşimindeki bir grup İsrail askerinin ve topçu mevzilerinin bir dizi füzeyle vurulduğu kaydedildi.

Lübnan’da sıcak çatışma! Hizbullah son dakika koduyla duyurdu: İsrail’e ağır darbe indirildi!

SİVİLLERE TAHLİYE ÇAĞRISI

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını açıklayarak, bölge sakinlerini Avali Nehri'nin kuzeyine gitmeleri konusunda uyarıda bulundu.

İsrail ordusu sözcüsü Avichai Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, saldırıların düzenleneceği bölgeleri duyurarak, "Güvenliğiniz için evinizi derhal tahliye etmelisiniz, Avali Nehri'nin kuzeyine geçin. Hayatınızı kurtarın." ifadelerini kullandı.

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