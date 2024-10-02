Lübnan’da sıcak çatışma! Hizbullah son dakika koduyla duyurdu: İsrail’e ağır darbe indirildi!

HEDEFLER BAŞARILI ŞEKİLDE VURULDU

Hizbullah, Tel Aviv'in dün sabah Lübnan'ın güneyinde askeri operasyon başlattığını açıklamasından bu yana ilk kez İsrail piyade gücüyle çatışmaya girdiğini duyurdu. Dün gün boyunca İsrail güçlerinin herhangi bir kara saldırısı gözlenmezken, Hizbullah, Tel Aviv'in iddialarını yalanlayarak, Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusu ile Hizbullah üyeleri arasında doğrudan bir çatışma yaşanmadığını vurgulamıştı.