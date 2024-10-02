Video Dünya Lübnan’da sıcak çatışma anı kamerada: Hizbullah İsrail’e ağır darbe indirildi!
Lübnan’da sıcak çatışma anı kamerada: Hizbullah İsrail’e ağır darbe indirildi!

Lübnan’da sıcak çatışma anı kamerada: Hizbullah İsrail’e ağır darbe indirildi!

02.10.2024 | 18:00

İsrail, Lübnan'a karşı başlattığı saldırılara havadan ve karadan devam ediyor. Lübnan'ın güneyinde gece boyu saldırılarına devam eden ordusu, öğlen saatlerinde Hizbullah'ın direnişi ile karşılaştı. Hizbullah yaptığı duyuruda sıcak çatışmalarda İsrail askerilerine darbe indirildiğini duyurdu. Öte yandan ülkenin güney bölgeleri için bir kez daha kırmızı alarm verildi. Son dakika haberine göre İsrailli komutan Lübnan'da öldürüldü.

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