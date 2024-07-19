Microsoft yazılım krizi dünyada kaos yarattı! Her şey risk altında: 3. Dünya Savaşı korkusu!

DÜNYA MAVİ EKRAN VERDİ!

Küresel teknoloji kesintisi Microsoft altyapısını kullanan tüm sağlayıcıları etkiledi. Microsoft'tan yanıt alamayan tüm sağlayıcılar birer birer çöktü. Dünya genelinde büyük bir kaos yaşanırken hava yolu sistemleri, bankacılık, sağlık sistemleri, borsa işlemleri ve medya yayıncılığı da durma noktasına geldi.