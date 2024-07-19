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Giriş Tarihi: 19.07.2024 11:46 Güncelleme Tarihi: 19.07.2024 12:11

Microsoft yazılım krizi dünyada kaos yarattı! Her şey risk altında: 3. Dünya Savaşı korkusu!

Son dakika haberleri: Dünya çapına yayılan yazılım krizi sürüyor. Küresel çapta yaşanan yazılım sıkıntısı bankacılık, havacılık, sağlık sektörlerini etkiledi. Microsoft'tan yanıt alamayan tüm sağlayıcılar çökerken dünya genelinde hava yolları, hastaneler, bankalar ve medya yayıncılığı ciddi bir kesintiye uğradı. Sorun henüz çözülemezken dünya genelinde bunun bir siber saldırı olduğu söylentilerinin yanı sıra "3. Dünya Savaşı başladı" korkusu bir kez daha gün yüzüne çıktı.

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Microsoft yazılım krizi dünyada kaos yarattı! Her şey risk altında: 3. Dünya Savaşı korkusu!

Son dakika haberleri: Dünyada yazılım konusunda kırmızı alarm verildi. Dünya genelinde birçok havalimanında uçuşlar durdurulurken banka işlemleri kesintiye uğradı.

Microsoft yazılım krizi dünyada kaos yarattı! Her şey risk altında: 3. Dünya Savaşı korkusu!

DÜNYA MAVİ EKRAN VERDİ!

Küresel teknoloji kesintisi Microsoft altyapısını kullanan tüm sağlayıcıları etkiledi. Microsoft'tan yanıt alamayan tüm sağlayıcılar birer birer çöktü. Dünya genelinde büyük bir kaos yaşanırken hava yolu sistemleri, bankacılık, sağlık sistemleri, borsa işlemleri ve medya yayıncılığı da durma noktasına geldi.

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Microsoft yazılım krizi dünyada kaos yarattı! Her şey risk altında: 3. Dünya Savaşı korkusu!

HEPSİ BİRER BİRER ÇÖKTÜ!

ABD, İngiltere, İrlanda, Avustralya, Yeni Zelanda, Hindistan ve Japonya gibi birçok ülkede sorunlar yaşandığı bildiriliyor. Sydney ve Berlin havalimanlarında uçuşlar durduruldu.

Microsoft yazılım krizi dünyada kaos yarattı! Her şey risk altında: 3. Dünya Savaşı korkusu!

ABD'deki üç büyük havayolu şirketi United, Delta ve American Airlines uçuşlarını durdurdu.

Microsoft yazılım krizi dünyada kaos yarattı! Her şey risk altında: 3. Dünya Savaşı korkusu!

KAOS ABD'DEN ASYA'YA KADAR UZANDI

Londra borsasında işlemlerde sorunlar yaşandığı ve ülkenin önemli televizyonlarından Sky News da yayınlarında sıkıntılar olduğu bildirildi. İngiltere'nin en büyük demiryolu operatörünün geniş çaplı IT sorunları nedeniyle iptaller konusunda uyarılarda bulunuldu.

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