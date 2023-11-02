Mısırlı Bassem Youssef’ten ABD ve Avrupa’ya İsrail tepkisi: O halde siz kendi ülkenizi teslim edin!

Her fırsatta insan hakları dersi veren Batılı ülkeler ise konu İsrail olunca yapılan katliama kulaklarını tıkadı. Ne bir tepki ne bir kınama ne de yaptırım uyguladı. ABD Başkanı Joe Biden başta olmak üzere pek çok AB ülkesi lideri soluğu İsrail'de Başbakan Netanyahu'nun yanında aldı. Sırtını sıvazladı uzun uzun sarıldı… İşte bu görüntüler, dünyadaki İslam düşmanlığını bir kez daha kanıtladı.