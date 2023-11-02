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Haberler Galeri Mısırlı Bassem Youssef’ten ABD ve Avrupa’ya İsrail tepkisi: O halde siz kendi ülkenizi teslim edin!
Giriş Tarihi: 02.11.2023 17:05 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 17:20

Mısırlı Bassem Youssef’ten ABD ve Avrupa’ya İsrail tepkisi: O halde siz kendi ülkenizi teslim edin!

Dünya 7 Ekim'den bu yana, gözünü kulağını kapadı. Gazze'de yaşanan insanlık dramına kimse ses çıkartmadı. İnsan hakları dersi veren Batı ise 21. Yüzyıl'ın katliamını yapan İsrail'in sırtını sıvazladı. Her fırsatta destek açıklaması yaptı… Mısırlı komedyen ve sunucu Bassem Youssef, Batı'nın bu iki yüzlü tutumuna oldukça sert çıktı. "İsrail'e durmasını bile söylemiyorlar" ifadesini kullandı. Gazzelilerin çöle sürülmesiyle ilgili ise ABD ve Avrupa'ya sert çıktı: Madem öyle ABD Florida'yı İsrail'e versin…

Mısırlı Bassem Youssef’ten ABD ve Avrupa’ya İsrail tepkisi: O halde siz kendi ülkenizi teslim edin!

İsrail, abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana bomba yağdırdı. Evleri, hastaneleri hatta mülteci kamplarını bile hedef aldı. Yıllardır bir açık hava hapishanesini andıran Gazze, artık bir toplu mezarlığı andırdı…

Mısırlı Bassem Youssef’ten ABD ve Avrupa’ya İsrail tepkisi: O halde siz kendi ülkenizi teslim edin!

Her fırsatta insan hakları dersi veren Batılı ülkeler ise konu İsrail olunca yapılan katliama kulaklarını tıkadı. Ne bir tepki ne bir kınama ne de yaptırım uyguladı. ABD Başkanı Joe Biden başta olmak üzere pek çok AB ülkesi lideri soluğu İsrail'de Başbakan Netanyahu'nun yanında aldı. Sırtını sıvazladı uzun uzun sarıldı… İşte bu görüntüler, dünyadaki İslam düşmanlığını bir kez daha kanıtladı.

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Mısırlı Bassem Youssef’ten ABD ve Avrupa’ya İsrail tepkisi: O halde siz kendi ülkenizi teslim edin!

Mısırlı komedyen ve sunucu Bassem Youssef, katıldığı bir televizyon programında İsrail'in yaptığı katliamı destekleyen Batılı ülkeleri kınadı. McDonald's'ın İsrail'e destek vermesini alaycı bir dille eleştiren Youssef, "McDonald's İsraillilere bedava yemek veriyor.

Mısırlı Bassem Youssef’ten ABD ve Avrupa’ya İsrail tepkisi: O halde siz kendi ülkenizi teslim edin!

Filistinli çocukları öldürdükten sonra, hiçbir şey mutlu bir yemekten daha iyi hissettiremez" diyerek yapılan katliamın aslında Batılı ülkeler tarafından ne kadar önemsiz görüldüğünü vurguladı.

Mısırlı Bassem Youssef'ten ABD ve Avrupa'ya İsrail tepkisi: "O halde siz kendi ülkenizi teslim edin!" | Video

Mısırlı Bassem Youssef’ten ABD ve Avrupa’ya İsrail tepkisi: O halde siz kendi ülkenizi teslim edin!

'İSRAİL'E DURMASINI BİLE SÖYLEMİYORLAR'

Bassem Youssef, Batılı ülkelerin yozlaştığına da vurgu yaptı. "Batı, bize yıllardır liberal olduğunu, insan haklarını önemsediğini, herkesin eşit olduğunu ve değerlerini benimsememiz gerektiğini söylüyor fakat ateşkese yanaşmıyor, hatta İsrail'e durmasını bile söylemiyor" ifadelerini kullandı.

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