Mısırlı Bassem Youssef’ten ABD ve Avrupa’ya İsrail tepkisi: "O halde siz kendi ülkenizi teslim edin!" | Video
Dünya 7 Ekim’den bu yana, gözünü kulağını kapadı. Gazze’de yaşanan insanlık dramına kimse ses çıkartmadı. İnsan hakları dersi veren Batı ise 21. Yüzyıl’ın katliamını yapan İsrail’in sırtını sıvazladı. Her fırsatta destek açıklaması yaptı… Mısırlı komedyen ve sunucu Bassem Youssef, Batı’nın bu iki yüzlü tutumuna oldukça sert çıktı. “İsrail’e durmasını bile söylemiyorlar” ifadesini kullandı. Gazzelilerin çöle sürülmesiyle ilgili ise ABD ve Avrupa’ya sert çıktı: Madem öyle ABD Florida’yı İsrail’e versin…
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