Giriş Tarihi: 25.03.2024 10:00
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024
10:03
Moskova katliamının zanlılarının yeni görüntüleri! Mahkemede neler yaşandı? Salona böyle getirildiler!
Son dakika haberleri: Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşanan terör saldırısı dünyayı şoke etti. Ülke tarihinin en kanlı terör saldırılarından biri olan Crocus City Hall katliamında resmi açıklamalara göre 137 kişi hayatını kaybederken Ukrayna sınırında yakalanan zanlıların mahkeme görüntüleri olay yarattı. DEAŞ'lı teröristlerin ifadeleri kan dondururken teröristlerin hali gündeme damga vurdu.