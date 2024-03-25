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Giriş Tarihi: 25.03.2024 10:00 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 10:03

Moskova katliamının zanlılarının yeni görüntüleri! Mahkemede neler yaşandı? Salona böyle getirildiler!

Son dakika haberleri: Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşanan terör saldırısı dünyayı şoke etti. Ülke tarihinin en kanlı terör saldırılarından biri olan Crocus City Hall katliamında resmi açıklamalara göre 137 kişi hayatını kaybederken Ukrayna sınırında yakalanan zanlıların mahkeme görüntüleri olay yarattı. DEAŞ'lı teröristlerin ifadeleri kan dondururken teröristlerin hali gündeme damga vurdu.

AJANSLAR
Moskova katliamının zanlılarının yeni görüntüleri! Mahkemede neler yaşandı? Salona böyle getirildiler!

Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşen konser katliamı, dünyayı şoke etti. Crocus City Hall isimli binaya giren Tacikistan uyruklu 5 saldırgan, ellerindeki otomatik silahlarla güvenlik görevlilerini taradı.

Moskova katliamının zanlılarının yeni görüntüleri! Mahkemede neler yaşandı? Salona böyle getirildiler!

Picnic adlı bir rock grubunun konserinin yapıldığı salona giren ve 6 bin 200 kişiye kurşun yağdıran saldırganlar 137 kişiyi öldürürken 150'yi aşkın kişiyi yaraladı.

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Moskova katliamının zanlılarının yeni görüntüleri! Mahkemede neler yaşandı? Salona böyle getirildiler!

Binayı ateşe veren saldırganlar kaçsa da, Ukrayna sınırına varamadan yakalandılar. Kan donduran terör saldırısında yeni gelişmeler yaşandı. Saldırıdan hemen sonra yakalanan zanlılar, Moskova'daki Basmanny Bölge mahkemesinde hakim karşısına çıkarıldı.

Moskova katliamının zanlılarının yeni görüntüleri! Mahkemede neler yaşandı? Salona böyle getirildiler!

Zanlılar, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) elemanları nezaretinde mahkeme salonuna sırayla alınırken silahlı saldırıyı gerçekleştiren Dalerdjon Barotoviç Mirzoyev ilk tutuklanan sanık oldu.

Moskova katliamının zanlılarının yeni görüntüleri! Mahkemede neler yaşandı? Salona böyle getirildiler!

Daha sonra sırasıyla Saidakram Raçabalizod, Şamsidin Fariduni ve Muhammedsobir Fayzov'da mahkeme tarafından 22 Mayıs'ta görülecek olan ilk duruşmaya kadar tutuklandı.

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