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Moskova’daki terör saldırısının zanlıları tutuklandı | Video

Moskova’daki terör saldırısının zanlıları tutuklandı | Video

25.03.2024 | 06:08

Rusya’nın Moskova Bölgesi’nde bir konser salonuna silahlı saldırı yaparak en az 137 kişinin ölümüne neden olan zanlılar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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Rusya'ya bağlı Moskova Bölgesi'ndeki Crocus Belediye Binası'nda bulunan konser salonuna silahlı saldırı yaparak en az 137 kişinin ölümüne neden olan ve saldırıdan hemen sonra yakalanan zanlılar Moskova'daki Basmanny Bölge mahkemesinde hakim karşısına çıkarıldı. Zanlılar, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) elemanları nezaretinde mahkeme salonuna sırayla alınırken silahlı saldırıyı gerçekleştiren Dalerdjon Barotoviç Mirzoyev ilk tutuklanan sanık oldu. Daha sonra sırasıyla Saidakram Raçabalizod, Şamsidin Fariduni ve Muhammedsobir Fayzov'da mahkeme tarafından 22 Mayıs'ta görülecek olan ilk duruşmaya kadar tutuklandı.

Görülen duruşmada saldırıyı gerçekleştiren sanıkların tümü suçlamaları kabul etti. Sanıklardan sorgusu sırasında kulağı kesildiği öne sürülen Saidakram Raçabalizod'un sol kulak kısmının sargı beziyle kapatıldığı görüldü. Diğer sanık Muhammedsobir Fayzov ise duruşma salonuna sedyeyle getirildi. Tüm sanıkların çatışma veya sorgusu sırasında ağır yaralandığı ve bitkin olduğu görülürken tümü Tacikistan uyruklu olan ve Rusça bilmeyen bazı sanıklar için tercüman kullanıldı. Gazetecilerin, sanıklar salona alındığı sırada kısa kısa görüntü almasına izin verilirken duruşma sırasında ise mahkeme kapalı oturuma geçti. Mahkeme heyeti, Rusya Soruşturma Komitesi'nin talep ve raporları doğrultusunda tüm sanıkların 22 Mayıs'a kadar tutuklanmasına karar verdi.

22 Mart gecesi Moskova yakınlarında yer alan Crocus City Hall konser salonuna düzenlenen terör saldırında şu ana kadar 137 kişi yaşamını yitirdi 150'dan fazla kişi de yaralandı. Saldırının ardından silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen kişiler Ukrayna sınırına yakın noktada Rus kolluk güçleri tarafından yakalandı. Saldırının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e rapor sunan Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) direktörü Aleksandr Bortnikov silahlı 4 saldırganın da dahil olduğu toplam 11 kişinin yakalanarak gözaltına alındığını duyurmuştu. Gözaltında bulunan diğer sanıkların da sorgusunun devam ettiği öğrenildi. Bu kişilerin de sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

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