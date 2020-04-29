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fark etmeden yayınladı! tarafından inşa edilmiş bina ve...

(Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı) tarafından resmi internet sitesi üzerinde yayınlanan bir fotoğraf gündeme damga vurdu. UFO uzmanları tarafından ardı ardına gelen açıklamalar, kamuoyunun ilgisini bu olayın üzerine çekti. NASA tarafından Mars'ta çekilen fotoğrafta, Mısır Piramitleri'ne benzeyen bir yapı ve tünel ile bu piramide bağlanan kare şeklinde bir bina görülüyor. Bu fotoğraf, var mı sorusunun cevabını bulmak için süren tartışmaları daha da hararetlendirdi. İşte uzaylılar tarafından yapıldığı iddia edilen binaların görüntüleri ve uzmanların iddiaları...

Giriş Tarihi: 29.04.2020 02:59 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 02:59
NASA fark etmeden yayınladı! Uzaylılar tarafından inşa edilmiş bina ve...

Güneş sistemi dahilinde olan en büyük volkanik dağ Olympus Mons çevresinde çekilmiş görüntüler tartışmalar yaşanmasına sebep oldu. İngilltere'de yer alan Express haber sitesinde yer alan habere göre, 'nın arşivlerin bulunan ve ortaya çıkan o fotoğrafta ilginç bir detay göze çarpıyor. Fotoğrafta kayalardan inşa edilmiş bir yapı gözüküyor. UFO uzmanı Scott C Waring bu yapının uzaylılarca yapıldığı iddiasında bulunuyor.

NASA fark etmeden yayınladı! Uzaylılar tarafından inşa edilmiş bina ve...

UFO Sightings Daily'nin komplo bloğunu işleten Waring, "Fotoğraf açıkça kare şeklindeki binaya bağlı bir uzaylı piramitini gösteriyor." dedi.

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NASA fark etmeden yayınladı! Uzaylılar tarafından inşa edilmiş bina ve...

"UZAYLILARA AİT BİR ÜS"

UFO uzmanı Scott C Waring "Mars üzerinde bulunan antik bir uzay üssü neye benzerdi?" sorusunu sorduktan sonra, "'nın arşivinden çıkan bu fotoğraf, bu soruyu açıklıyor.

NASA fark etmeden yayınladı! Uzaylılar tarafından inşa edilmiş bina ve...

Fotoğrafın altında uzaylılara ait bir yapı var. Gerçekten buradaki yapı, tünel ile birbirine bağlanan piramit ve kare şeklinde binalardan oluşuyor." açıklamasında bulundu.

NASA fark etmeden yayınladı! Uzaylılar tarafından inşa edilmiş bina ve...

"Durumun böyle olması, o yapıyı inşa eden uzaylıların sadece gezegenin etrafında serbestçe dolaşmadıkları, bunun yanında güvende olmak için tüneller inşa ettiklerini anlatıyor."

NASA fark etmeden yayınladı! Uzaylılar tarafından inşa edilmiş bina ve...

UFO avcısına göre, 'nın fotoğrafındaki uzaylı üssü, Kızıl Gezegenin etrafına yayılmış yüzlerce uzaylı yapısından sadece bir tanesi.

NASA fark etmeden yayınladı! Uzaylılar tarafından inşa edilmiş bina ve...

Waring, UFO meraklıları topluluğunda, uzaylı faaliyetlerini kanıtlamak için Mars ve Ay'ın çekilmiş binlerce fotoğrafını tarayan biri olarak tanınıyor.

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