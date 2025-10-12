Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 12.10.2025 09:36

Necef Cezaevi’nde utanç görüntüleri: İnsanlık dışı muamele kameralara yansıdı! Esir takası öncesi işkence ettiler

Geçtiğimiz günlerde Mısır'da yürütülen müzakerelerin ardından Gazze'de ateşkes kararı alınmıştı. Anlaşma kapsamında Hamas ve İsrail'in karşılıklı olarak esir takası gerçekleştirmesi bekleniyor. Ancak Filistinli esirlerin serbest bırakılması öncesi sosyal medyada yayılan bir video, İsrail'in uluslararası hukuku hiçe uygulamalarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Filistin Esirler Medya Ofisi, İbranice yayın yapan bir kaynaktan alınan görüntüleri dijital platformlarında yayımladı.

İNSANLIK DIŞI GÖRÜNTÜLER

Görüntülerde, elleri arkadan kelepçelenmiş, gözleri bağlı ve başları öne eğilmiş şekilde sıraya dizilen bir grup Filistinli esirin, İsrail askeri ve polisi eşliğinde yürümeye zorlandığı görülüyor.

"VİDEO KÖTÜ MUAMELENİN KANITI"

Medya Ofisinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bu görüntüler, esir takası anlaşması kapsamında salıverilecek esirlere karşı işgal güçlerinin kötü muamelede bulunduğunu belgeliyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Beyt İmre bölgesine düzenlediği baskında, anlaşma kapsamında serbest bırakılması planlanan Filistinli esir Murad Idays'ın yakınlarının evine de girdiği bilgisi verildi.

NECEF CEZAEVİ'NE NAKLEDİLDİLER

Filistin Esirler Cemiyeti Müdürü Emced en-Neccar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İbranice yayın yapan bir basın kurumu tarafından bazı Filistinli esirlerin salıverilmesi öncesi görüntülerinin yayımlandığını kaydetti.

Neccar, bu kişilerin müebbet hapis cezası almış esirler olduğunu ve anlaşma kapsamında Gazze'ye sınır dışı edilmek üzere Necef Cezaevi'ne nakledildiklerini ifade etti.

BATI ŞERİA'DA ÇOK SAYIDA EVE BASKIN

Öte yandan, görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail tarafından Batı Şeria'da çok sayıda esirin evine baskın düzenlendi.

El-Halil kentinin güneyindeki Yatta kasabasından Halil Ebu Aram ve Talib Muhamera adlı 2 Filistinli esirin evlerine de giren İsrail güçleri, bu şekilde esir yakınlarının serbest bırakılacak Filistinliler için kutlama yapmasını engellemeye çalışıyor.

Serbest bırakılacak Filistinli esirlere ilişkin talimatın İsrail Cezaevi İdaresi'ne ulaştığı bildirilmişti.

FİLİSTİNLİ ESİRLER SERBEST BIRAKILACAK

Yediot Ahronot gazetesinin haberinde, Filistinli esirlerin 5 farklı cezaevinden, serbest kalacakları cezaevlerine naklinin başladığı belirtilmişti.

Anlaşma kapsamında İsrail'in, müebbet hapse mahkum edilen 250 Filistinli esirle birlikte, 7 Ekim 2023 sonrasında Gazze'den alıkoyduğu yaklaşık 1700 kişiyi daha serbest bırakması bekleniyor.

GAZZE'DE ATEŞKES YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi de yaralanmıştı.