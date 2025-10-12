Necef Cezaevi’nde utanç görüntüleri: İnsanlık dışı muamele kameralara yansıdı | Video

Geçtiğimiz günlerde Mısır’da yürütülen müzakerelerin ardından Gazze’de ateşkes kararı alınmıştı. Anlaşma kapsamında Hamas ve İsrail’in karşılıklı olarak esir takası gerçekleştirmesi bekleniyor. Ancak Filistinli esirlerin serbest bırakılması öncesi sosyal medyada yayılan bir video, İsrail’in uluslararası hukuku hiçe uygulamalarını bir kez daha gözler önüne serdi.