Necef Cezaevi’nde utanç görüntüleri: İnsanlık dışı muamele kameralara yansıdı | Video
Geçtiğimiz günlerde Mısır’da yürütülen müzakerelerin ardından Gazze’de ateşkes kararı alınmıştı. Anlaşma kapsamında Hamas ve İsrail’in karşılıklı olarak esir takası gerçekleştirmesi bekleniyor. Ancak Filistinli esirlerin serbest bırakılması öncesi sosyal medyada yayılan bir video, İsrail’in uluslararası hukuku hiçe uygulamalarını bir kez daha gözler önüne serdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:57
00:11
02:27
Meksika'da sel felaketi: 27 ölü | Video 11.10.2025 | 11:00
00:20
05:49
29:58
05:41
İsrail, Gazze'den çekiliyor! İşte ilk görüntüler... | Video 10.10.2025 | 09:31
01:07
01:57
04:47
Vietnam’da Matmo Tayfunu bilançosu: 8 ölü, 5 yaralı | Video 09.10.2025 | 11:30
05:54
Gazze’de ateşkes! Mısır'daki yardım tırları Gazze için yola çıktı | Video 09.10.2025 | 10:07
03:15
04:21
Madrid'de 6 katlı binada çökme: 4 ölü, 3 yaralı | Video 08.10.2025 | 14:45
04:15
İsrail, Özgürlük Filosu Koalisyonu'na müdahalede bulundu | Video 08.10.2025 | 13:15
01:41
Ukrayna'dan Rusya'ya füzeli saldırı: 3 ölü | Video 08.10.2025 | 13:14
01:41
Ukrayna'dan Rusya'ya füzeli saldırı: 3 ölü | Video 08.10.2025 | 12:29
00:22
Hindistan’da heyelan otobüsü yuttu: 15 ölü | Video 08.10.2025 | 11:14
00:22
Hindistan’da heyelan otobüsü yuttu: 15 ölü | Video 08.10.2025 | 11:16
01:18
İsrail, Özgürlük Filosu'na müdahale etti! Saldırı anları kamerada | Video 08.10.2025 | 09:30
09:54
Berlin’de Filistin'e destek gösterisinde polisten sert müdahale | Video 08.10.2025 | 08:59