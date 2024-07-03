Giriş Tarihi: 03.07.2024 09:56
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024
09:58
Netanyahu’nun Gazze planları suya düşüyor! Raporlar ortaya çıktı: Generaller ayaklandı!
Son dakika haberleri: İsrail'in Gazze işgali 9. ayda devam ediyor. İşgalci İsrail ordusu, daha önce yerle bir ettiği Han Yunus için yeni bir tahliye emri daha verirken katliamda ısrarcı olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun her geçen gün desteğini kaybettiği konuşuluyor. İsrail medyasında yayınlanan yeni haberlere göre son raporlar, Siyonist hükümetin büyük bir krizin eşiğinde olduğunu ortaya koyuyor.