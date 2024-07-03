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Giriş Tarihi: 03.07.2024 09:56 Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 09:58

Netanyahu’nun Gazze planları suya düşüyor! Raporlar ortaya çıktı: Generaller ayaklandı!

Son dakika haberleri: İsrail'in Gazze işgali 9. ayda devam ediyor. İşgalci İsrail ordusu, daha önce yerle bir ettiği Han Yunus için yeni bir tahliye emri daha verirken katliamda ısrarcı olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun her geçen gün desteğini kaybettiği konuşuluyor. İsrail medyasında yayınlanan yeni haberlere göre son raporlar, Siyonist hükümetin büyük bir krizin eşiğinde olduğunu ortaya koyuyor.

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Netanyahu’nun Gazze planları suya düşüyor! Raporlar ortaya çıktı: Generaller ayaklandı!

Son dakika haberleri: Hamas bahanesi ile Gazze işgaline girişen İsrail, soykırımın yanına Orta Doğu kaosu da ekledi. 9 aydan bu yana 39 bine yakın sivili vahşice katleden İsrail ordusu, uluslararası desteğini kaybetmenin de eşiğinde. En yakın müttefiki ABD ile anlaşmazlıklar yaşadığı ortaya çıkan İsrail hükümeti, işgale devam edebilmek için sık sık çağrıda bulunsa da beklediği desteği artık bulamıyor.

Netanyahu’nun Gazze planları suya düşüyor! Raporlar ortaya çıktı: Generaller ayaklandı!

DESTEK İÇİN MACRON'A KOŞTU

Gazze'ye saldırılarının ardından İran ve Lübnan Hizbullahı ile de sıcak çatışma yaşana İsrail ordusunun, Lübnan ile yeni bir savaş başlatmasının an meselesi olduğu konuşuluyor. Lübnan'la resmi bir savaşa başlaması halinde daha zor durumda kalması beklenen İsrail, çareyi kendisine daha önce destek veren ülkelerin kapısını çalmakta buluyor. Son olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında yaşanan gerginliği ele aldı.

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Netanyahu’nun Gazze planları suya düşüyor! Raporlar ortaya çıktı: Generaller ayaklandı!

Fransa'nın Tel Aviv Büyükelçiliğinin X hesabından yapılan açıklamaya göre, Macron ve Netanyahu, bölgedeki durumu telefonda görüştü. Macron, Mavi Hat üzerinde İsrail ve Hizbullah arasındaki gerilimin artmasından duyduğu ciddi endişeyi dile getirdi.

Netanyahu’nun Gazze planları suya düşüyor! Raporlar ortaya çıktı: Generaller ayaklandı!

Bölgede Lübnan ve İsrail'in çıkarları aleyhine işleyecek bir gerginliğin tırmanışının engellenmesi gerektiğine işaret eden Macron, böyle bir durumun bölge istikrarı için de son derece tehlikeli bir gelişme olacağını kaydetti. Macron, tüm tarafların diplomatik çözüme doğru hızla ilerlemesi gerektiğinin altını çizerek, azami itidalin önemini vurguladı.

Netanyahu’nun Gazze planları suya düşüyor! Raporlar ortaya çıktı: Generaller ayaklandı!

Fransa'nın diplomatik çözüm üzerinde çalışmaya hazır olduğunu söyleyen Macron, İsrail'in, Refah ve Han Yunus'ta yeni bir "operasyonuna" karşı olduğunu ifade etti. Macron, Gazze'de derhal ve kalıcı bir ateşkesin sağlanması, halkın ihtiyaçları doğrultusunda insani yardımın bölgeye ulaşması için geçiş noktalarındaki tüm engellerin kaldırılması gerektiğini vurguladı.

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