Netanyahu’nun Gazze planları suya düşüyor! Raporlar ortaya çıktı: Generaller ayaklandı!

DESTEK İÇİN MACRON'A KOŞTU

Gazze'ye saldırılarının ardından İran ve Lübnan Hizbullahı ile de sıcak çatışma yaşana İsrail ordusunun, Lübnan ile yeni bir savaş başlatmasının an meselesi olduğu konuşuluyor. Lübnan'la resmi bir savaşa başlaması halinde daha zor durumda kalması beklenen İsrail, çareyi kendisine daha önce destek veren ülkelerin kapısını çalmakta buluyor. Son olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında yaşanan gerginliği ele aldı.