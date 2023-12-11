Giriş Tarihi: 11.12.2023 09:57 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023 10:00

Netanyahu’nun oğlundan mide bulandıran paylaşım! Siyonistlerin kuklası PKK’ya böyle sahip çıktı

İsrail, ABD desteğiyle yürüttüğü Gazze katliamında sivilleri öldürmeye devam ediyor. "Güvenlik" bahanesiyle Gazze'yi işgal eden, 18 bine yakın sivili katlederek topraklarına el koyan İsrail, Filistin halkına karşı yürüttüğü soykırımı, iğrenç algı operasyonlarıyla haklı göstermeye çalışıyor. Türkiye başta olmak üzere giderek artan uluslararası tepkilere karşı harekete geçen Siyonistler, çaresizce her koldan saldırma yarışına girdi. Son olarak Binyamin Netanyahu'nun ABD kucağında yaşayan oğlu Yair Netanyahu, terör örgütü PKK ile ilgili alçak bir paylaşıma daha imza attı.