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Polonya'da darbe girişimi iddiası: Anayasa Mahkemesi'nde ‘testereli’ kriz! Avrupa’nın karışmasının ardından peş peşe açıklamalar geldi…
Giriş Tarihi: 31.10.2026 12:30
Güncelleme Tarihi: 31.10.2026 12:45
Polonya'da darbe girişimi iddiası: Anayasa Mahkemesi'nde ‘testereli’ kriz! Avrupa’nın karışmasının ardından peş peşe açıklamalar geldi…
Polonya'da hükümet ile Anayasa Mahkemesi arasında yaşanan gerilim, mahkeme başkanı Bogdan Swieczkowski ve yardımcısı Bartlomiej Sochanski'nin bir ay süreyle görevlerinden uzaklaştırılmasıyla krize dönüştü. Kararın ardından Anayasa Mahkemesi binası önünde protestolar düzenlenirken polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Senegal ziyaretini yarıda keserek ülkesine dönme kararı aldı. Çin Büyükelçisi Jakub Kumoch'un istifasıyla siyasi gerilim diplomatik boyuta da taşındı. Muhalefet yaşananları darbe girişimi olarak nitelendirirken Başbakan Donald Tusk, hukukun üstünlüğünü yeniden tesis etmekte kararlı olduklarını açıkladı. Peki Polonya'da neler yaşandı, kriz nasıl başladı? İşte son gelişmeler...