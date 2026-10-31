Polonya’da darbe girişimi iddiası: Anayasa Mahkemesi’nde ‘testereli’ kriz! Avrupa’nın karışmasının ardından peş peşe açıklamalar geldi…

Ancak 1 Haziran 2025'te gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde PiS'in desteklediği bağımsız aday Karol Nawrocki'nin ikinci turu kazanmasıyla ülkede siyasi güç dengesi yeniden değişti. Böylece hükümet ile Cumhurbaşkanlığı farklı siyasi çizgilerde konumlandı. Anayasa Mahkemesi üzerindeki yetki ve meşruiyet tartışmaları da bu siyasi ayrışmanın önemli başlıklarından biri haline geldi.