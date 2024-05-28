Giriş Tarihi: 28.05.2024 09:58
Güncelleme Tarihi: 28.05.2024
10:02
Refah katliamına iğrenç savunma! Sivilleri diri diri yakmışlardı: ABD kılıfı buldu
Son dakika haberleri: İsrail'in Gazze katliamı akılalmaz bir boyuta ulaştı. İsrail ordusunun sivilleri hapsettiği Refah sınır kentinde bulunan çadır kampa düzenlediği saldırıda aralarında çok sayıda çocuk ve bebeğin de bulunduğu masumlar yanarak can verdi. İnfial yaratan katliam sonrası İsrail Başbakanı Netanyahu'dan insanlığın sınırlarını zorlayan bir açıklama geldi. ABD basınında ise katliamın "neden olduğuna" ilişkin bir haber büyük tepki çekti.