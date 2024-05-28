Refah katliamına iğrenç savunma! Sivilleri diri diri yakmışlardı: ABD kılıfı buldu

SALDIRILAR GECE BOYU DEVAM ETTİ

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, UAD'nin, 24 Mayıs'ta İsrail hakkında Refah'a yönelik saldırıları durdurma kararına rağmen, İsrail ordusu Refah kentinin batısındaki Tel es-Sultan Mahallesi'ni topçu atışlarıyla yoğun bir şekilde bombaladı ve insansız hava araçlarıyla (İHA) da ateş açtı.