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Giriş Tarihi: 28.05.2024 09:58 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 10:02

Refah katliamına iğrenç savunma! Sivilleri diri diri yakmışlardı: ABD kılıfı buldu

Son dakika haberleri: İsrail'in Gazze katliamı akılalmaz bir boyuta ulaştı. İsrail ordusunun sivilleri hapsettiği Refah sınır kentinde bulunan çadır kampa düzenlediği saldırıda aralarında çok sayıda çocuk ve bebeğin de bulunduğu masumlar yanarak can verdi. İnfial yaratan katliam sonrası İsrail Başbakanı Netanyahu'dan insanlığın sınırlarını zorlayan bir açıklama geldi. ABD basınında ise katliamın "neden olduğuna" ilişkin bir haber büyük tepki çekti.

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Refah katliamına iğrenç savunma! Sivilleri diri diri yakmışlardı: ABD kılıfı buldu

İsrail ordusu, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) kararına ve uluslararası tepkilere rağmen Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yönelik saldırılarını gece boyunca sürdürdü.

Refah katliamına iğrenç savunma! Sivilleri diri diri yakmışlardı: ABD kılıfı buldu

İsrail ordusunun, 2 gün önce bir çadır kampı hedef alarak 45 Filistinlinin ölümüne yol açtığı bölgede, yerinden edilmiş Filistinli ailenin çadırını hedef alması sonucu en az 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

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Refah katliamına iğrenç savunma! Sivilleri diri diri yakmışlardı: ABD kılıfı buldu

SİVİLLERİ ROKETLERLE VURDULAR

Görgü tanıkları, "İsrail ordusunun bombardımanı kamptaki çok sayıda çadırın yıkılmasına ve yanmasına neden oldu.

Refah katliamına iğrenç savunma! Sivilleri diri diri yakmışlardı: ABD kılıfı buldu

Bu kamp, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı Refah kentinde, İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği bölgede yer almıyor." demişti. Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtmişti.

Refah katliamına iğrenç savunma! Sivilleri diri diri yakmışlardı: ABD kılıfı buldu

SALDIRILAR GECE BOYU DEVAM ETTİ

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, UAD'nin, 24 Mayıs'ta İsrail hakkında Refah'a yönelik saldırıları durdurma kararına rağmen, İsrail ordusu Refah kentinin batısındaki Tel es-Sultan Mahallesi'ni topçu atışlarıyla yoğun bir şekilde bombaladı ve insansız hava araçlarıyla (İHA) da ateş açtı.

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