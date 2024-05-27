İsrail'den Refah'ta katliam! 40'tan fazla Filistinli hayatını kaybetti
İsrail ordusunun, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıda en az 40 Filistinli hayatını kaybetti. Olay yerinden korkunç görüntüler geliyor.
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