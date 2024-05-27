Video Haber İsrail'den Refah'ta katliam! 40'tan fazla Filistinli hayatını kaybetti
İsrail'den Refah'ta katliam! 40'tan fazla Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'den Refah'ta katliam! 40'tan fazla Filistinli hayatını kaybetti

26.05.2024 | 23:55

İsrail ordusunun, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıda en az 40 Filistinli hayatını kaybetti. Olay yerinden korkunç görüntüler geliyor.

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