Rusya konser saldırısında kan donduran detaylar: Talimat Telegram üzerinden geldi! 500 bin Ruble karşılığında…

HAVAİFİŞEK SANDILAR

Dışarıdan gelen silah seslerini havai fişek gösterisi sanan misafirler, bunu konserin bir parçası olduğunu sandı. Ancak teröristlerin etrafa gelişi güzel ateş etmeye başlamasıyla arka koltuktakiler yere yatarak kurtulmayı başardı. Ön sırada oturanlar ise feci şekilde can verdi.