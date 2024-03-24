Giriş Tarihi: 24.03.2024 10:44
Güncelleme Tarihi: 24.03.2024
10:44
Rusya konser saldırısında kan donduran detaylar: Talimat Telegram üzerinden geldi! 500 bin Ruble karşılığında…
Rusya, tarihinin en kanlı terör saldırılarından biriyle sarsıldı. Moskova'daki Crocus City Hall binasına otopark ve ana kapıdan giren DEAŞ'lı teröristler, adım adım 6 bin kişinin bulunduğu salona ulaştı. Yakın mesafeden binlerce kişiye kurşun yağdıran teröristler, saldırı sonrası konser salonunu ateşe verip kaçtı! Ukrayna sınırına 100 km uzaklıkta yakalanan teröristlerden Feriddun Şemsutdin, kanlı eylemin detaylarını tek tek anlattı: Eylem için Telegram'da 500 bin ruble karşılığında anlaştık!