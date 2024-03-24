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Haberler Galeri Rusya konser saldırısında kan donduran detaylar: Talimat Telegram üzerinden geldi! 500 bin Ruble karşılığında…
Giriş Tarihi: 24.03.2024 10:44 Güncelleme Tarihi: 24.03.2024 10:44

Rusya konser saldırısında kan donduran detaylar: Talimat Telegram üzerinden geldi! 500 bin Ruble karşılığında…

Rusya, tarihinin en kanlı terör saldırılarından biriyle sarsıldı. Moskova'daki Crocus City Hall binasına otopark ve ana kapıdan giren DEAŞ'lı teröristler, adım adım 6 bin kişinin bulunduğu salona ulaştı. Yakın mesafeden binlerce kişiye kurşun yağdıran teröristler, saldırı sonrası konser salonunu ateşe verip kaçtı! Ukrayna sınırına 100 km uzaklıkta yakalanan teröristlerden Feriddun Şemsutdin, kanlı eylemin detaylarını tek tek anlattı: Eylem için Telegram'da 500 bin ruble karşılığında anlaştık!

Ümit Erkan DEMİRCAN
Rusya konser saldırısında kan donduran detaylar: Talimat Telegram üzerinden geldi! 500 bin Ruble karşılığında…

Dünya, cuma akşamı Rusya'nın başkenti Moskova'dan gelen haberle sarsıldı. Kremlin'e sadece 20 kilometre uzaklıkta bulunan Crocus City Hall isimli binaya 20:03 sıralarında binanın otopark ve ana kapısından giriş yapan Tacikistan uyruklu 5 saldırgan giriş yaptı.

Rusya konser saldırısında kan donduran detaylar: Talimat Telegram üzerinden geldi! 500 bin Ruble karşılığında…

Ellerindeki otomatik silahlarla güvenlik görevlilerini tarayan saldırganlar hızla Picnic adlı bir rock grubunun konserinin yapılacağı salona ulaştı. 7 bin 500 kişilik salonda bulunan 6 bin 200 kişiye kurşun yağdırdı.

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Rusya konser saldırısında kan donduran detaylar: Talimat Telegram üzerinden geldi! 500 bin Ruble karşılığında…

HAVAİFİŞEK SANDILAR

Dışarıdan gelen silah seslerini havai fişek gösterisi sanan misafirler, bunu konserin bir parçası olduğunu sandı. Ancak teröristlerin etrafa gelişi güzel ateş etmeye başlamasıyla arka koltuktakiler yere yatarak kurtulmayı başardı. Ön sırada oturanlar ise feci şekilde can verdi.

Rusya konser saldırısında kan donduran detaylar: Talimat Telegram üzerinden geldi! 500 bin Ruble karşılığında…

BENZİN DÖKÜP YAKTILAR

Konser salonundakilere yakın mesafeden kurşun yağdıran teröristler, daha sonra yanlarında getirdikleri benzinleri koltuklara dökerek konser salonunu yaktı. Bu sırada ön sıradaki bir izleyici üzerine atlayarak bir teröristi etkisiz hale getirmeyi başardı.

Rusya konser saldırısında kan donduran detaylar: Talimat Telegram üzerinden geldi! 500 bin Ruble karşılığında…

Alevlerin arasında bunu fark etmeyen diğer teröristler dışarıdan kapıyı kilitleyerek olay yerinden 10 dakika içerisinde kaçmayı başardı. Dünyayı sarsan saldırı sonrası Rus güvenlik yetkilileri düğmeye bastı.

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