Rusya konser saldırısında kan donduran detaylar | Video

Rusya, tarihinin en kanlı terör saldırılarından birini yaşadı. Moskova’daki Crocus City Hall binasında terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırıda 146 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yüzlerce vatandaşı kurşuna dizdikten sonra konser salonunu ateşe veren teröristler, Ukrayna sınırına 100 km uzaklıkta yakalandı! Olayla ilgili toplam 15 kişi gözaltına alınırken, kan donduran saldırıda yeni detaylara ulaşıldı. Yakalanan terörist Feriddun Şemsutdin, kanlı eylemi tek tek anlattı: "Eylem için Telegram’da 500 bin ruble karşılığında anlaştık!"