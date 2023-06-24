Giriş Tarihi: 24.06.2023 09:17
Güncelleme Tarihi: 24.06.2023
09:43
RUSYA SON DAKİKA | Wagner krizi: Rusya'da darbe mi oluyor? Karargah binası kuşatıldı: Gözler Putin'de...
SON DAKİKA HABERİ | Rusya'da' darbe girişimi iddiası... Rus paralı askerleri Wagner ile Rus hükümeti arasında büyük kriz. Ukrayna sınırına yakın Rus bölgelerinde güvenlik tedbirleri alındığı bildirilirken bölgeden son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Rusya'ya meydan okuyan Wagner'in kurucusu Prigojin "Rostov'da askeri havaalanı dahil askeri tesisler de kontrolümüzde bulunuyor. Karargah çalışıyor" açıklamalarında bulundu. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin son dakika açıklama geldi. Açıklamada, "Prigojin ve taraftarlarının yaptıkları silahlı isyandır" denildi. Edinilen son dakika habere göre, Putin birazdan açıklama yapacak...