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Giriş Tarihi: 24.06.2023 09:17 Güncelleme Tarihi: 24.06.2023 09:43

RUSYA SON DAKİKA | Wagner krizi: Rusya'da darbe mi oluyor? Karargah binası kuşatıldı: Gözler Putin'de...

SON DAKİKA HABERİ | Rusya'da' darbe girişimi iddiası... Rus paralı askerleri Wagner ile Rus hükümeti arasında büyük kriz. Ukrayna sınırına yakın Rus bölgelerinde güvenlik tedbirleri alındığı bildirilirken bölgeden son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Rusya'ya meydan okuyan Wagner'in kurucusu Prigojin "Rostov'da askeri havaalanı dahil askeri tesisler de kontrolümüzde bulunuyor. Karargah çalışıyor" açıklamalarında bulundu. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin son dakika açıklama geldi. Açıklamada, "Prigojin ve taraftarlarının yaptıkları silahlı isyandır" denildi. Edinilen son dakika habere göre, Putin birazdan açıklama yapacak...

AA
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RUSYA SON DAKİKA | Wagner krizi: Rusya’da darbe mi oluyor? Karargah binası kuşatıldı: Gözler Putin’de...

Son dakika haberi... Rusya'da darbe mi oluyor? Tüm dünyanın gözü Rusya'da... Rusya'nın paralı asker grubu Wagner ile Rus hükümeti arasında büyük kriz yaşanıyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde kilit rol oynayan ancak son dönemde Moskova yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulunan Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigojin, Rostov-Na-Donu'daki Rus Güney Askeri Bölge Karargah binasını kuşattıklarını duyurdu. Putin'in açıklama yapması bekleniyor...

RUSYA SON DAKİKA | Wagner krizi: Rusya’da darbe mi oluyor? Karargah binası kuşatıldı: Gözler Putin’de...

KARARGAH BİNASI KUŞATILDI

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya meydan okuyan Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in idaresindeki paralı güvenlik şirketi Wagner grubu, Rostov-Na-Donu'daki Rus Güney Askeri Bölge Karargah binasını kuşattı.

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RUSYA SON DAKİKA | Wagner krizi: Rusya’da darbe mi oluyor? Karargah binası kuşatıldı: Gözler Putin’de...

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Wagner savaşçılarının zırhlı araçlarla, tanklarla Rus Güney Askeri Bölge Karargah binası çevresinde konuşlandığı görülüyor.

SON DAKİKA: Rusya ve Wagner arasında kriz! Darbe iddiaları... Wagner Başkanı Prigojin Rostov kentinde! | Video

RUSYA SON DAKİKA | Wagner krizi: Rusya’da darbe mi oluyor? Karargah binası kuşatıldı: Gözler Putin’de...

Wagner savaşçıları Rus Savunma Bakanlığına bağlı binanın kapı ve pencerelerini gören yerlere ağır silahlar yerleştirdi. Rostov-Na-Donu sokaklarında kritik noktaları kontrol etmeye çalışan Wagner grubu üyelerinin hareketliliği görülüyor.

RUSYA SON DAKİKA | Wagner krizi: Rusya’da darbe mi oluyor? Karargah binası kuşatıldı: Gözler Putin’de...

Rus Güney Askeri Bölge Karargahı önünde askeri yetkililerle tokalaştığı görülen Wagner'in Kurucusu Prigojin, "Bir kez daha söylüyorum. Biz Şoygu'yu ve Genelkurmay Başkanı'nı buraya istiyoruz. Onlar gelene kadar burada olacağız. Rostov'u bloke edeceğiz ve Moskova'ya gideceğiz." ifadelerini kullandı.

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