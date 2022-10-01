Savaş bölgesinden sıcak haber! Rus askerleri kıstırıldı

MÜHİMMAT TEDARİK YOLLARI BLOKE EDİLDİ

Mesajında Hayday, "Yaklaşık 5 bin Rus askeri 'Liman kazanında' kaldı. Ukrayna güvenlik güçleri neredeyse tüm çıkış yollarını ve mühimmat tedarik yolları bloke etti. Liman'ın işgalden kurtarılmasından sonra sıra Luhansk bölgesine gelecek." ifadelerini kullandı.