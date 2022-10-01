Giriş Tarihi: 01.10.2022 13:48
Güncelleme Tarihi: 01.10.2022
14:00
Savaş bölgesinden sıcak haber! Rus askerleri kıstırıldı
Rusya Devlet Başkanı Putin; Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya tarafından ilhak edilmesine yönelik imzaladığı anlaşmaların ardından Moskova'da Kızıl Meydan'da etkinlik düzenlendi. Putin, meydanda düzenlenen etkinliğe de katıldı. Bu gelişmelerin ışığında Ukrayna'dan da hamle geldi. Ukrayna Luhanks Bölge İdaresi Başkanı Sergiy Hayday, Donetsk bölgesindeki Liman şehrinde 5 bine yakın Rus askerinin kuşatıldığını ve Ukrayna güçlerinin şehirden çıkış yollarının neredeyse tamamını tuttuğunu söyledi.