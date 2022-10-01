Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Savaş bölgesinden sıcak haber! Rus askerleri kıstırıldı
Giriş Tarihi: 01.10.2022 13:48 Güncelleme Tarihi: 01.10.2022 14:00

Savaş bölgesinden sıcak haber! Rus askerleri kıstırıldı

Rusya Devlet Başkanı Putin; Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya tarafından ilhak edilmesine yönelik imzaladığı anlaşmaların ardından Moskova'da Kızıl Meydan'da etkinlik düzenlendi. Putin, meydanda düzenlenen etkinliğe de katıldı. Bu gelişmelerin ışığında Ukrayna'dan da hamle geldi. Ukrayna Luhanks Bölge İdaresi Başkanı Sergiy Hayday, Donetsk bölgesindeki Liman şehrinde 5 bine yakın Rus askerinin kuşatıldığını ve Ukrayna güçlerinin şehirden çıkış yollarının neredeyse tamamını tuttuğunu söyledi.

Savaş bölgesinden sıcak haber! Rus askerleri kıstırıldı

UKRAYNA: 5 BİNE YAKIN RUS ASKERİ LİMAN ŞEHRİNDE KUŞATILDI

Ukrayna Luhanks Bölge İdaresi Başkanı Sergiy Hayday, Donetsk bölgesindeki Liman şehrinde 5 bine yakın Rus askerinin kuşatıldığını ve Ukrayna güçlerinin şehirden çıkış yollarının neredeyse tamamını tuttuğunu söyledi.

Savaş bölgesinden sıcak haber! Rus askerleri kıstırıldı

Hayday, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna güçlerinin Liman şehri çevresinde başlattığı karşı saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Savaş bölgesinden sıcak haber! Rus askerleri kıstırıldı

MÜHİMMAT TEDARİK YOLLARI BLOKE EDİLDİ

Mesajında Hayday, "Yaklaşık 5 bin Rus askeri 'Liman kazanında' kaldı. Ukrayna güvenlik güçleri neredeyse tüm çıkış yollarını ve mühimmat tedarik yolları bloke etti. Liman'ın işgalden kurtarılmasından sonra sıra Luhansk bölgesine gelecek." ifadelerini kullandı.

Savaş bölgesinden sıcak haber! Rus askerleri kıstırıldı

Öte yandan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Doğu Grubu Temsilcisi Sergey Çerevatiy, Liman şehri yakınlarındaki Yampil, Novoselivka, Şandriholovo, Drobışevo, Stavki yerleşim birimlerinin geri alındığını açıkladı.

LİMAN ŞEHRİ

Ukrayna ordusunun Donetsk bölgesinde yer alan ve uzun süredir Rus güçlerinin elinde olan Liman şehrine doğru ilerleyişinin sürdüğü bildirildi. Çerevatiy, dün yaptığı açıklamada, Liman şehrinde Rus birliklerinin kuşatılmasının tamamlanma aşamasında olduğunu söylemişti.

Savaş bölgesinden sıcak haber! Rus askerleri kıstırıldı

KIZIL MEYDAN'INDA ETKİNLİK DÜZENLENDİ

Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya tarafından ilhak edilmesine yönelik Putin'in imzaladığı anlaşmaların ardından Moskova'nın ünlü Kızıl Meydan'ında etkinlik düzenlendi.

SON DAKİKA