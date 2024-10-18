Giriş Tarihi: 18.10.2024 13:24
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024
13:30
Şehit edilen Yahya Sinvar suikastının perde arkası! 377 gün son ilk görüntüydü… ABD’den itiraf geldi!
Son dakika haberleri: İsrail güçleri tarafından şehit edilen Hamas lideri Yahya Sinvar'ın suikastı dünyanın gündemine oturdu. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü'nün dün yaptığı açıklamanın ardından yeni gelişmeler yaşandı. Sinvar'ın nasıl tespit edildiği ile ilgili sır perdesi aralanırken Hamas liderinin yanında bulunanlar hakkında yeni detaylar paylaşıldı. Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden'dan itiraf niteliğinde açıklamalar geldi. İşte Yahya Sinvar suikastında son dakika gelişmeleri…