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Giriş Tarihi: 18.10.2024 13:24 Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 13:30

Şehit edilen Yahya Sinvar suikastının perde arkası! 377 gün son ilk görüntüydü… ABD’den itiraf geldi!

Son dakika haberleri: İsrail güçleri tarafından şehit edilen Hamas lideri Yahya Sinvar'ın suikastı dünyanın gündemine oturdu. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü'nün dün yaptığı açıklamanın ardından yeni gelişmeler yaşandı. Sinvar'ın nasıl tespit edildiği ile ilgili sır perdesi aralanırken Hamas liderinin yanında bulunanlar hakkında yeni detaylar paylaşıldı. Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden'dan itiraf niteliğinde açıklamalar geldi. İşte Yahya Sinvar suikastında son dakika gelişmeleri…

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Şehit edilen Yahya Sinvar suikastının perde arkası! 377 gün son ilk görüntüydü… ABD’den itiraf geldi!

Son dakika haberleri: Dünya gündemi Hamas lideri Yahya Sinvar'ın suikastıyla sarsıldı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), dün yaptıkları açıklamada 31 Temmuz'da Tahran'da öldürülen Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin yerine geçen Yahya Sinvar'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Şehit edilen Yahya Sinvar suikastının perde arkası! 377 gün son ilk görüntüydü… ABD’den itiraf geldi!

IDF Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, yayınladığı video mesajda Hamas'ın son lideri Sinvar'ın öldürüldüğünü açıkladı. Sinvar'ın "İsrail'e yönelik en ölümcül saldırının" planlayıcısı olduğunu iddia eden Hagari, "Sinvar adaletten kaçmaya çalışıyordu. Ancak başarısız oldu" dedi. "Onu bulup adalete teslim edeceğimizi söylemiştik ve bunu yaptık" ifadelerini kullanan Hagari, "Gazze'deki sivillerin arkasına saklanarak İsrail'e karşı savaşmayı seçen oydu" şeklinde konuştu.

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Şehit edilen Yahya Sinvar suikastının perde arkası! 377 gün son ilk görüntüydü… ABD’den itiraf geldi!

"OPERASYONLARIMIZ SÜRECEK"

Gazze'ye yönelik saldırılardan Hamas'ı sorumlu tutan Hagari, "Tüm rehineleri evlerine döndürene dek durmayacağız. İsrail vatandaşlarının güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Şehit edilen Yahya Sinvar suikastının perde arkası! 377 gün son ilk görüntüydü… ABD’den itiraf geldi!

NETANYAHU'DAN FLAŞ HAMLE

Yerel basında çıkan haberde, Netanyahu'nun bazı bakanlar ve üst düzey güvenlik yetkilileriyle "özel" bir toplantı yapacağı belirtildi. Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı yerleşkesinde yapılacak güvenlik toplantısında, İsrail ile Hamas arasında esir takası müzakerelerinin ele alınacağı ifade edildi.

İsrail, Hamas Lideri Yahya Sinwar'ın ölmeden önceki son anlarını paylaştı

Şehit edilen Yahya Sinvar suikastının perde arkası! 377 gün son ilk görüntüydü… ABD’den itiraf geldi!

ABD'DE HAREKETLİLİK BAŞLADI

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u telefonla arayarak İsrail'in "Hamas lideri Yahya Sinvar'ı öldürdüğü" yönündeki açıklamasına ilişkin görüşme yaptı.

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