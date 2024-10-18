Şehit edilen Yahya Sinvar suikastının perde arkası! 377 gün son ilk görüntüydü… ABD’den itiraf geldi!

IDF Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, yayınladığı video mesajda Hamas'ın son lideri Sinvar'ın öldürüldüğünü açıkladı. Sinvar'ın "İsrail'e yönelik en ölümcül saldırının" planlayıcısı olduğunu iddia eden Hagari, "Sinvar adaletten kaçmaya çalışıyordu. Ancak başarısız oldu" dedi. "Onu bulup adalete teslim edeceğimizi söylemiştik ve bunu yaptık" ifadelerini kullanan Hagari, "Gazze'deki sivillerin arkasına saklanarak İsrail'e karşı savaşmayı seçen oydu" şeklinde konuştu.