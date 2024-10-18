İsrail, Hamas Lideri Yahya Sinwar’ın ölmeden önceki son anlarını paylaştı 18.10.2024 | 08:33 İsrail ordusu, Hamas lideri Yahya Sinwar’ın ölmeden önceki son anlarına ait drone görüntülerini paylaştı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyinde düzenlediği saldırıda Hamas lideri Yahya Sinwar'ın ölmeden önceki son anlarına ait dron görüntülerini paylaştı. Görüntülerde, Sinwar'ın yaralı şekilde bir koltukta oturduğu ve kendisine yaklaşan drona elindeki cismi fırlattığı görüldü.