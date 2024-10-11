Siyonist bakan Bezalel Smotrich'den alçak itiraf! 'Büyük İsrail' projesini açık etti: "Şam'a kadar uzanacak..."

'BÜYÜK İSRAİL' PROJESİNİ ANLATTI: ŞAM'A KADAR UZANACAK...

Smotrich, sunucunun, "İsrail'in egemenliği denizden Ürdün'e kadar mı? Hepsi bu mu yoksa sonrasında Ürdün Nehri'nin diğer yakası mı fethedilecek?" sorusunu ise "Yavaş yavaş" şeklinde yanıtladı.

Smotrich, "Bilgelerimizin kitaplarına göre, Kudüs'ün geleceği Şam'a kadar uzanacaktır ve Kudüs tek başına Şam'a kadar uzanır." ifadesini kullanarak "Büyük İsrail" politikasını tasvir etti.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'ten 'Büyük İsrail' itirafı