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Giriş Tarihi: 11.10.2024 00:04 Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 00:09

Siyonist bakan Bezalel Smotrich'den alçak itiraf! 'Büyük İsrail' projesini açık etti: "Şam'a kadar uzanacak..."

Soykırımcı İsrail, Gazze ve Lübnan başta olmak üzere tüm Orta Doğu'da terör eylemleri gerçekleştirerek katliamlara imza atıyor. Siyonist rejimin alçak planı ise İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in itirafıyla tekrar deşifre oldu. Smotrich, sınırları Ürdün Nehri'nin diğer yakasına kadar genişletilmiş "Büyük İsrail" projesini tasvir etti ve "Şam'a kadar uzanacak" vurgusu yaptı.

Siyonist bakan Bezalel Smotrich’den alçak itiraf! ’Büyük İsrail’ projesini açık etti: Şam’a kadar uzanacak...

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in bir belgeselde verdiği röportajda, sınırları Ürdün Nehri'nin diğer yakasına kadar genişletilmiş "Büyük İsrail" tasviri, sosyal medyada gündem oldu.

Siyonist bakan Bezalel Smotrich’den alçak itiraf! ’Büyük İsrail’ projesini açık etti: Şam’a kadar uzanacak...

'MEVCUT HALİYLE SINIRLI KALMAYACAK'

Yönetmenliğini Jerome Sesquin'in yaptığı "İsrail: Kaos'un Bakanları" isimli belgeseldeki konuşmasında Bakan Smotrich, İsrail'in egemen olduğu sınırların mevcut haliyle sınırlı kalmayacağını söyledi.

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Siyonist bakan Bezalel Smotrich’den alçak itiraf! ’Büyük İsrail’ projesini açık etti: Şam’a kadar uzanacak...

"Bir Yahudi devleti istiyorum" diyen Smotrich, sunucunun "Bu ne demek?" sorusuna, "Yahudi devleti. Bu, oldukça karışık. Yahudi halkının değerlerine göre yönetilen bir devlet." cevabını verdi.

Siyonist bakan Bezalel Smotrich’den alçak itiraf! ’Büyük İsrail’ projesini açık etti: Şam’a kadar uzanacak...

'BÜYÜK İSRAİL' PROJESİNİ ANLATTI: ŞAM'A KADAR UZANACAK...

Smotrich, sunucunun, "İsrail'in egemenliği denizden Ürdün'e kadar mı? Hepsi bu mu yoksa sonrasında Ürdün Nehri'nin diğer yakası mı fethedilecek?" sorusunu ise "Yavaş yavaş" şeklinde yanıtladı.

Smotrich, "Bilgelerimizin kitaplarına göre, Kudüs'ün geleceği Şam'a kadar uzanacaktır ve Kudüs tek başına Şam'a kadar uzanır." ifadesini kullanarak "Büyük İsrail" politikasını tasvir etti.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'ten 'Büyük İsrail' itirafı

Siyonist bakan Bezalel Smotrich’den alçak itiraf! ’Büyük İsrail’ projesini açık etti: Şam’a kadar uzanacak...

Daha önce "Filistin diye bir halkın olmadığı" yönündeki açıklamalarıyla da tepki toplayan Smotrich'in bu ifadeleri, sosyal medyada gündem oldu.

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