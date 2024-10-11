Giriş Tarihi: 11.10.2024 00:04
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024
00:09
Siyonist bakan Bezalel Smotrich'den alçak itiraf! 'Büyük İsrail' projesini açık etti: "Şam'a kadar uzanacak..."
Soykırımcı İsrail, Gazze ve Lübnan başta olmak üzere tüm Orta Doğu'da terör eylemleri gerçekleştirerek katliamlara imza atıyor. Siyonist rejimin alçak planı ise İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in itirafıyla tekrar deşifre oldu. Smotrich, sınırları Ürdün Nehri'nin diğer yakasına kadar genişletilmiş "Büyük İsrail" projesini tasvir etti ve "Şam'a kadar uzanacak" vurgusu yaptı.