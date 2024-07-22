SON DAKİKA | ABD’de Başkan Adaylığı Savaşı: O isimler Kamala Harris’e destek açıklamadı! Obama detayı dikkat çekti

KAMALA HARRİS'TEN İLK MESAJ!

ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim yarışından çekilmesi ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in adaylığını desteklediğini açıklamasının ardından Harris, "Adaylığı hak etme ve kazanma niyetinde" olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Biden'a liderliği için teşekkürlerini ileten Harris, "Başkan Biden, özverili ve vatansever bir şekilde tüm hayatı boyunca ne yaptıysa onu yapmaya devam ediyor: Amerika'yı ve halkını her şeyden üstün tutuyor." ifadelerini kullandı.