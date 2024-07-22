Giriş Tarihi: 22.07.2024 09:07
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024
09:16
SON DAKİKA | ABD'de Başkan Adaylığı Savaşı: O isimler Kamala Harris'e destek açıklamadı! Obama detayı dikkat çekti
Son dakika haberi... ABD Başkanı Joe Biden'ın Kasım ayındaki seçimler için adaylıktan çekileceğini duyurup, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e desteğini açıklamasının ardından adeta yeni bir savaşın fitili ateşlendi. Gözler Kamala Harris'e çevrilmişken Michelle Obama'nın da isminin ön plana çıkması ve Obama çiftinin Harris'e destek konusunda sessiz kalması soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Peki süreç nasıl işleyecek? Hangi isimler ne diyor? İşte detaylar...