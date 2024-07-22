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Haberler Galeri SON DAKİKA | ABD'de Başkan Adaylığı Savaşı: O isimler Kamala Harris'e destek açıklamadı! Obama detayı dikkat çekti
Giriş Tarihi: 22.07.2024 09:07 Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 09:16

SON DAKİKA | ABD'de Başkan Adaylığı Savaşı: O isimler Kamala Harris'e destek açıklamadı! Obama detayı dikkat çekti

Son dakika haberi... ABD Başkanı Joe Biden'ın Kasım ayındaki seçimler için adaylıktan çekileceğini duyurup, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e desteğini açıklamasının ardından adeta yeni bir savaşın fitili ateşlendi. Gözler Kamala Harris'e çevrilmişken Michelle Obama'nın da isminin ön plana çıkması ve Obama çiftinin Harris'e destek konusunda sessiz kalması soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Peki süreç nasıl işleyecek? Hangi isimler ne diyor? İşte detaylar...

SON DAKİKA | ABD’de Başkan Adaylığı Savaşı: O isimler Kamala Harris’e destek açıklamadı! Obama detayı dikkat çekti

Son dakika haberi: ABD Başkanı Joe Biden'ın seçimler için adaylıktan çekilmesi dünyanın bir numaralı gündem maddesi oldu. Biden'ın, 5 Kasım'da yapılacak Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e desteğini açıklamasının ardından, Harris'e destekte bulunanların yanında adaylığı için sessiz kalanlar da oldu.

SON DAKİKA | ABD’de Başkan Adaylığı Savaşı: O isimler Kamala Harris’e destek açıklamadı! Obama detayı dikkat çekti

KAMALA HARRİS'TEN İLK MESAJ!

ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim yarışından çekilmesi ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in adaylığını desteklediğini açıklamasının ardından Harris, "Adaylığı hak etme ve kazanma niyetinde" olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Biden'a liderliği için teşekkürlerini ileten Harris, "Başkan Biden, özverili ve vatansever bir şekilde tüm hayatı boyunca ne yaptıysa onu yapmaya devam ediyor: Amerika'yı ve halkını her şeyden üstün tutuyor." ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA | ABD’de Başkan Adaylığı Savaşı: O isimler Kamala Harris’e destek açıklamadı! Obama detayı dikkat çekti

Harris, Başkan'ın onayı ve desteğini almış olmaktan gurur duyduğunu vurgulayarak, "Adaylığı hak etme ve kazanma niyetindeyim." ifadelerine yer verdi.

SON DAKİKA | ABD’de Başkan Adaylığı Savaşı: O isimler Kamala Harris’e destek açıklamadı! Obama detayı dikkat çekti

Demokrat Parti ve ülkeyi birleştirmek için elinden gelen tüm çabayı sarf edeceğini belirten Harris, "Donald Trump ve 2025 Projesi'nin aşırıcı gündemini yenmek için gücü dahilinde her şeyi yapacağının" altını çizdi.

SON DAKİKA | ABD’de Başkan Adaylığı Savaşı: O isimler Kamala Harris’e destek açıklamadı! Obama detayı dikkat çekti

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Iowa'da 15 Ocak'ta başlayan ve Demokrat Parti ile Cumhuriyetçi Parti aday adaylarının kendi partileri içinde başkan adayı olmak için yarıştığı ön seçim süreci haziranda sona erdi.

Biden, seçimlerde bir kişinin aday gösterilmesi için 1968 Demokrat delegeden oy alması gerekirken yaklaşık 3 bin 800'den fazla delegenin desteğini kazanmıştı.

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