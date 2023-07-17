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Giriş Tarihi: 17.07.2023 23:18 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023 23:34

SON DAKİKA! Başkan Erdoğan ve Prens Selman arasında önemli görüşme! Suudi Arabistan'da resmi törenle karşılandı: İşte o kareler...

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman tarafından resmi törenle karşılandı. Veliaht Prens Selman ile tören kıtasını denetleyen Erdoğan, askerleri selamladı. İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından Erdoğan ve Selman heyetler arası görüşmeye geçti.

AA
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan ve Prens Selman arasında önemli görüşme! Suudi Arabistan’da resmi törenle karşılandı: İşte o kareler...

Son dakika haberi: Veliaht Prens Muhammed Bin Selman, Al Salam Sarayı'na gelişinde Erdoğan'ı makam aracından inerken karşıladı.

SON DAKİKA! Başkan Erdoğan ve Prens Selman arasında önemli görüşme! Suudi Arabistan’da resmi törenle karşılandı: İşte o kareler...

Erdoğan ve Selman'ın tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı.

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SON DAKİKA! Başkan Erdoğan ve Prens Selman arasında önemli görüşme! Suudi Arabistan’da resmi törenle karşılandı: İşte o kareler...

Veliaht Prens Selman ile tören kıtasını denetleyen Erdoğan, askerleri selamladı.

Başkan Erdoğan ve Prens Selman arasında önemli görüşme! Suudi Arabistan'da resmi törenle karşılandı: İşte o kareler... | Video

SON DAKİKA! Başkan Erdoğan ve Prens Selman arasında önemli görüşme! Suudi Arabistan’da resmi törenle karşılandı: İşte o kareler...

İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından Erdoğan ve Selman heyetler arası görüşmeye geçti.

SON DAKİKA! Başkan Erdoğan ve Prens Selman arasında önemli görüşme! Suudi Arabistan’da resmi törenle karşılandı: İşte o kareler...

Törende Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ömer Çelik, Zafer Sırakaya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

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