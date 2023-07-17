Başkan Erdoğan ve Prens Selman arasında önemli görüşme! Suudi Arabistan'da resmi törenle karşılandı: İşte o kareler... | Video

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman tarafından resmi törenle karşılandı. Veliaht Prens Selman ile tören kıtasını denetleyen Erdoğan, askerleri selamladı. İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından Erdoğan ve Selman heyetler arası görüşmeye geçti.