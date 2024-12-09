SON DAKİKA | Esad’ın işkence merkezi: Sednaya! Pres makineleriyle insanları ezmişler!

İNSANLARI PRES MAKİNELERİYLE EZMİŞLER!

Esad rejimi güçlerinin işkence hapishanesi Sednaya'daki işkence aletleri görüntülendi. İnsan hakları gruplarının, cezaevinin 2011 yılından bu yana sivillerin öldürülmesi, işkence edilmesi ve yok edilmesi için kullanıldığını söylediği hapishanede bulunan demir infaz presi ile idam edilen mahkumların cesedinin preslere konularak dümdüz edildiği, vücudu ve kemikleri ezilip kalıp şekline getirildiği öğrenildi.

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