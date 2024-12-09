Giriş Tarihi: 09.12.2024 13:36
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024
13:36
SON DAKİKA | Esad'ın işkence merkezi: Sednaya! Pres makineleriyle insanları ezmişler!
Son dakika: Suriye'de 61 yıllık kanlı Baas rejimi çökerken Esad ailesi iktidarının arkasında bıraktığı korkunç işkence merkezi de tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi. Şam'ın 30 km kuzeyinde bulunan Sednaya Askeri Hapishanesi'ndeki görüntüler kan dondurdu. Öte yandan; Sednaya işkence merkezinin olduğu bölgede büyük toplu mezarlar da tespit edildi...