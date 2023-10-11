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Giriş Tarihi: 11.10.2023 07:59 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023 12:05

Son dakika haberi | Gazze'de hiçbir yer güvenli değil! İsrail'in ölüm yağdırdığı kent karanlığa gömülecek: Yetkililer saat verdi

Son dakika haberi: Dünyanın gözü cumartesi günü Hamas'ın operasyonu sonrasında başlayan İsrail-Filistin çatışmasında. Günlerdir yoğun bombardıman altında kalan Gazze'de insanlar canlarını kurtarmak için çabalarken bölgeden de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Gelen son bilgilere göre ise abluka altındaki şehirde Filistin topraklarına yakıt sağlayan şirketin elektriğinin bitmek üzere olduğu öğrenildi. Gazze'de yetkililer elektriğin biteceği saati de açıkladı. İşte dakika dakika İsrail-Filistin çatışmasında yaşananlar.

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Son dakika haberi | Gazze’de hiçbir yer güvenli değil! İsrail’in ölüm yağdırdığı kent karanlığa gömülecek: Yetkililer saat verdi

Son dakika haberleri: Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu sonrası İsrail-Filistin hattında meydana gelen çatışmaların 5. gününde, İsrail'in saldırıları altında taş taş üstünde kalmayan Gazze'de insanlar canlarını zor kurtarıyor. Öte yandan bölgeden son dakika haberleri de gelmeye devam ediyor.

İşte bölgede son durum:

Son dakika haberi | Gazze’de hiçbir yer güvenli değil! İsrail’in ölüm yağdırdığı kent karanlığa gömülecek: Yetkililer saat verdi

12.05: Gazze Sağlık Bakanlığı: Yaralananların %60'ı kadın ve çocuk

11.45: İsrail Gazze İslam Üniversitesi'ni vurdu.

11.10: Birleşmiş Milletler (BM): Gazze Şeridi insani yardıma açılmazsa faciayla karşı karşıya.

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Son dakika haberi | Gazze’de hiçbir yer güvenli değil! İsrail’in ölüm yağdırdığı kent karanlığa gömülecek: Yetkililer saat verdi

11.00: Gazze Enerji Kurumu, Gazze'de elektriğin saat 14.00'te biteceğini açıkladı.

09.25: BM: (İsrail hava saldırılarında) Gazze'de 260 binden fazla Filistinli yerinden oldu.

08.41: İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 950'ye yükseldi.

05.47: İsrail askerleri ile Filistinliler arasında Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentinde silahlı çatışma yaşandı.

Son dakika haberi | Gazze’de hiçbir yer güvenli değil! İsrail’in ölüm yağdırdığı kent karanlığa gömülecek: Yetkililer saat verdi

Bölgedeki görgü tanıklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İsrail askerleri, Tubas kentinde Hamas Hareketi liderlerinden Nadir Savafta'nın evini abluka altına aldı.

Son dakika haberi | Gazze’de hiçbir yer güvenli değil! İsrail’in ölüm yağdırdığı kent karanlığa gömülecek: Yetkililer saat verdi

Abluka sırasında, İsrail askerleri ile Filistinli silahlı gruplar arasında yoğun silahlı çatışma yaşandı.

Gazze'de hayat durma noktasında... Enerji santralinin yakıtı saat 14'te bitiyor! | Video

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