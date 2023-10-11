Giriş Tarihi: 11.10.2023 07:59 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023 12:05

Son dakika haberi | Gazze'de hiçbir yer güvenli değil! İsrail'in ölüm yağdırdığı kent karanlığa gömülecek: Yetkililer saat verdi

Son dakika haberi: Dünyanın gözü cumartesi günü Hamas'ın operasyonu sonrasında başlayan İsrail-Filistin çatışmasında. Günlerdir yoğun bombardıman altında kalan Gazze'de insanlar canlarını kurtarmak için çabalarken bölgeden de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Gelen son bilgilere göre ise abluka altındaki şehirde Filistin topraklarına yakıt sağlayan şirketin elektriğinin bitmek üzere olduğu öğrenildi. Gazze'de yetkililer elektriğin biteceği saati de açıkladı. İşte dakika dakika İsrail-Filistin çatışmasında yaşananlar.